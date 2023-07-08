Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер в матче четвертого круга на турнире Уимблдон 2023 будет встречаться с колумбийцем Даниэлем Элахи Галаном. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 18:45 по московскому времени.

Смотри топовый теннис совершенно бесплатно с фрибетом до 10 000 рублей!

Синнер — Галан прогноз на матч Уимблдон 2023

Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Янник Синнер несмотря на свою молодость вполне может считаться достаточно опытным теннисистом, и специалисты прочат ему большое будущее. Рано или поздно тур покинет Новак Джокович, и тогда именно Синнер, Алькарас, Руне и другие будут выяснять между собой, кто достоин принять эстафету от ушедшей троицы, куда еще нужно включить Федерера и Надаля. Итальянец уже был в одном сете от победы над Джоковичем на прошлогоднем уимблдонском турнире, вел по партиям со счетом 2 – 0, но именно опыта ему тогда и не хватило. Сейчас в первых трех матчах он уверенно переиграл своих соперников двух аргентинцев Хуана Мануэля Серундоло и Диего Шварцмана, а затем француза Кантена Алиса.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Вряд ли кто-то мог предположить, что до четвертого круга доберется Даниэль Элахи Галан. Латиноамериканские теннисисты, как правило, более удачно выступают на грунте. Получается в теннисном плане Галан не совсем латиноамериканец. Ранее он дальше третьего круга на турнирах Большого шлема не поднимался, и сейчас уже смог прыгнуть выше головы. Более того, нет у него в карьере и побед на турнирах Большого шлема. Правда, нельзя сказать, что соперниками колумбийца в первых трех матчах были очень сильные игроки. Пожалуй, только японца Йошихито Нишиоку можно отнести к таковым, да и то он находится в третьей десятке рейтинга. В двух других матчах Галан победил немца Оскара Отте и шведа Микаэля Имера.

Соперники встречались между собой всего один раз в рамках Кубка Дэвиса на харде в 2021 году. Матч проходил в Италии, и Синнер одержал уверенную победу в двух сетах. Сейчас Галану терять нечего, он уже может похвалить себя за выход в четвертый круг, но ему будет сложно что-то противопоставить итальянцу. Букмекеры считают Янника безоговорочным фаворитом. Winline предлагает на победу Синнера коэффициент 1,04, выигрыш Галана оценивается коэффициентом 12,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023