В мужской сетке одиночного турнира на Уимблдоне 2023 в четвертом круге состоится матч принципиальных соперников. Россиянин Андрей Рублев встретится с Александром Бубликом из Казахстана. Матч пройдет 9 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Рублев — Бублик прогноз на матч Уимблдон 2023

Принципиальными этих соперников можно было назвать после июньского турнира в Галле, где они встретились в финале. Трехсетовый поединок закончился в пользу казахстанца. Рублев, в свою очередь, упустил шанс выиграть турнир АТР на нелюбимом покрытии. Порой складывается впечатление, что на траве играть Андрею совершенно неинтересно, но это ошибочные выводы. Когда теннисист выходит на корт, его задача победить, и он нацеливается на успех. В случае поражения нелюбовь к покрытию это как часть оправдания. Пока у Андрея все складывалось успешно, он уже смог повторить свое лучшее достижение на Уимблдоне, а теперь есть шанс пройти дальше.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Сделать это будет чрезвычайно сложно. Александр Бублик на протяжении июня – начала июля показывает лучший теннис в жизни, играет с огромным вдохновением и не замечает авторитетов. Интересно было бы посмотреть матч Бублика с более статусным соперником. Такой шанс вполне возможен, если Александр вновь выиграет у Рублева, ведь в четвертьфинале маячит поединок против Новака Джоковича. Больших успехов у Бублика пока не было, выход в четвертый раунд Уимблдона его высшее достижение на турнирах Большого шлема. Кроме того он поднялся на 26 позицию в рейтинге, куда он пока не добирался ни разу. Единичный это всплеск или долгосрочная тенденция, увидим в ближайшее время.

Соперники встречались пять раз, четыре матча проходили на харде, и в июне они играли на траве. Три победы на счету Рублева, причем до Галле они играли три года назад. Складывается впечатление, что сейчас Бублик выглядит на корте более уверенно, но букмекеры отдают предпочтение россиянину. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,60, выигрыш Бублика оценивается коэффициентом 2,02.

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