Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублев в матче четвертого круга на Уимблдонском турнире будет играть с Александром Бубликом из Казахстана. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 15:30 по московскому времени.

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Уимблдон: Андрей Рублев – Александр Бублик прямая трансляция матча 09.07.2023

Нас ждет ремейк финала недавнего турнира в Галле, где в упорном поединке казахстанский теннисист смог переиграть Рублева. Взаимоотношения Андрея с травяным покрытием это особая история. Он не раз в своих интервью говорил, что не любит играть на траве, мотивация в этих матчах у него совершенно иная. Но это, скорее, отговорки. Тот же финал в Галле показал, что безразличия у Андрея не было совершенно. Косвенно его нелюбовь подтверждают выступления на турнирах Большого шлема, где на каждом из них он доходил до четвертьфинала. Исключение — Уимблдон. В 2021 году он показал в Англии лучший результат, дойдя до четвертого круга, и вот второй такой случай и шанс собрать всю коллекцию из четвертьфиналов ТБШ. В первом круге Андрей встречался с австралийцем Максом Перселлом и победил в трех сетах. Дальше у него соперник был более сложный, в первую очередь из-за того что соотечественник. В четырех сетах Рублев переиграл Аслана Карацева. Наконец, в третьем круге непростой матч получился против обладателя уайлд кард бельгийца Давида Гоффена. В четырех сетах было сыграно два тай-брейка, но Андрей дожал соперника.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Александр Бублик игрок настроения и такой своеобразный анфан террибль, потому что его поведение на корте бывает совершенно непредсказуемым, и дело касается не только конкретно игровых моментов. Есть кураж — Александр играет на уровне Топ-5 теннисистов, нет куража — это игрок второй сотни. Сейчас кураж точно присутствует. Видно, что он наслаждается игрой на траве. Хорошей предпосылкой для выступления на Уимблдоне стал турнир в Галле, который казахстанец провел на одном дыхании. На кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета он уже движется по инерции и пока особых проблем не испытывает. В самом начале турнира он проиграл первый сет на тай-брейке американцу Маккензи Макдональду, но затем в каждом взял у него по гейму и прошел дальше. Во втором круге соперником стал еще один американец Джей-Джей Вульф, тут тоже был тай-брейк во второй партии, но третью Александр взял под ноль. Не обошлось без тай-брейка и в третьем матче против Максимилиана Мартерера из Германии, но победа вновь была в трех сетах. Пока пределов этого куража у Бублика не видно, разве что Джокович в четвертьфинале.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Рублева — 7

победы/поражения Рублева в 2023 году — 36/13

победы/поражения Рублева на траве — 9/1

рейтинг ATP Бублика — 26

победы/поражения Бублика в 2023 году — 20/21

победы/поражения Бублика на траве — 9/1

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Рублев — Бублик

Несмотря на то что травяные корты для Андрея Рублева не самые любимые, за всю карьеру у него на них положительный баланс побед и поражений. Александр Бублик впервые в карьере дошел до четвертого круга турнира Большого шлема.

Статистика личных встреч Рублев — Бублик

Соперники встречались пять раз, трижды побеждал Рублев. Причем Бублик выиграл самый первый матч в 2016 году на Кубке Кремля и последний в Галле. На траве они сыграли лишь раз там же.

Прогноз на матч Рублев — Бублик

В Галле Рублев смог взять у своего соперника один сет. То есть, как это часто случается, проблемы у россиянина не игрового плана, а больше ментальные. Когда он начинает нервничать, то сразу игра скатывается к множеству ошибок. Андрей должен был сделать вывод после того поражения, если нет, то он вообще рискует стать теннисистом, стабильно попадающим в первую десятку рейтинга, но без больших побед. Букмекеры отдают небольшое преимущество Рублеву. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,80, успех Александра оценивается коэффициентом 2,02.

Наш прогноз: Бублик сейчас очень силен, но часто случается так, что выиграть два матча у одного и того же соперника в короткий срок, тем более превосходящего тебя в рейтинге, довольно сложно. Если россиянин справится со своими эмоциями, то пройдет дальше. Ставим на тотал меньше 40,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023