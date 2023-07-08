Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертом круге Уимблдона 2023 встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Матч соперников состоится 9 июля, начало не ранее 15:05 по московскому времени.

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Уимблдон: Роман Сафиуллин – Денис Шаповалов прямая трансляция матча 09.07.2023

Роман Сафиуллин по-настоящему удивляет и проводит самый успешный турнир Большого шлема в своей карьере. Те, кто внимательно следит за Романом, знают о его прогрессе в последнее время и надеются, что нынешний турнир вполне может стать прорывным. В начале года Сафиуллин поднялся на самое высокое место в рейтинге — 82 позицию. К лету он несколько сдал, но оказывается это было затишье перед бурей. Из всех достижений россиянина можно выделить несколько его побед на челленджерах в конце 2022 и в начале 2023 года, что позволило ему впервые войти в первую сотню рейтинга. Кроме того, в его активе есть победа над теннисистом из Топ-10. В феврале прошлого года Роман обыграл Стефаноса Циципаса на туринре АТР 250. На турнирах Большого шлема Сафиуллин ранее дальше второго круга не проходил. Но сейчас будет играть в четвертом, причем обыграл статусных соперников. Самым сложным из них в первом круге был испанец Роберто Баутиста-Агут, и матч тоже получился самым сложным, россиянин выиграл в пяти сетах с двумя тай-брейками, причем по ходу поединка уступал по партиям 1 – 2.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Из всех турниров Большого шлема самый успешный турнир у Дениса Шаповалова получился как раз на Уимблдоне в 2021 году, когда он дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу в трех сетах. Сейчас канадец, который родился в Израиле, а проживает на Багамских островах, явно рассчитывает, как минимум, повторить тот успех. Еще несколько лет назад считалось, что Шаповалов войдет в число Топ теннисистов, он постоянно прогрессировал, выигрывал юниорский Уимблдон, получал награды АТР «Прогресс года» и «Завтрашняя звезда». В 2021 году Денис вошел в десятку рейтинга, но затем его результаты ухудшились. Ощущение, что он постоянно находится в статусе подающих надежды. Понятно, что трава его самое любимое покрытие, а Уимблдон самый любимый турнир. Можно сказать, что с сеткой Шаповалову повезло. Теоретически в третьем круге он должен был встречаться с норвежцем Каспером Руудом, но тот свой матч проиграл и таким образом получилось, что Денис пока играет с соперниками, находящимися ниже его в рейтинге, это касается и Романа Сафиуллина.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Сафиуллина — 92

победы/поражения Сафиуллина в 2023 году — 28/16

победы/поражения Сафиуллина на траве — 8/3

рейтинг ATP Шаповалова — 29

победы/поражения Карацева в 2023 году — 23/12

победы/поражения Карацева на траве — 4/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Сафиуллин — Шаповалов

Интересная статистика у Романа Сафиуллина в тех матчах, когда соперником является левша, четыре из пяти последних таких поединков он выиграл. Денис Шаповалов выиграл четыре из пяти последних поединков на травяном покрытии.

Статистика личных встреч Сафиуллин — Шаповалов

Теннисисты встречались дважды, оба раза на харде и оба матча прошли сравнительно недавно. В январе 2022 года в полуфинале турнира в Сиднее Шаповалов выиграл в трех сетах. Второй матч прошел в Аделаиде в начале 2023 года, там уже Денис выиграл легко в двух партиях.

Прогноз на матч Сафиуллин — Шаповалов

Прогноз дать довольно сложно, но в чем точно можно быть уверенным — нас ждет очень интересный поединок, в первую очередь из-за тенниса, который показывает Роман. Он с каждым матчем играет все лучше. В матче против Гидо Пельи он выиграл больше 70 процентов очков на первой и на второй подачах, это гроссмейстерский уровень. Шаповалов всегда силен на траве, но часто бывает очень нестабильным. Специалисты и букмекеры отдают преимущество канадцу. Winline предлагает на победу Сафиуллина коэффициент 2,27, успех Дениса оценивается коэффициентом 1,64.

Наш прогноз: поединок будет очень упорным и вполне может затянуться. По крайней мере, можно рассчитывать на четыре сета, и ставить тотал по геймам больше 40,5. В отношении победителя предлагаю рискнуть и поставить на Романа.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023