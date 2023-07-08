Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертом круге Уимблдонского турнира сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Поединок пройдет 9 июля, начало не ранее 15:05 по московскому времени.

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Сафиуллин — Шаповалов прогноз на матч Уимблдон 2023

Болельщики надеялись на то, что в четвертом круге мужской одиночной сетки Уимблдона 2023 окажутся два россиянина, но мало кто из них думал, что одним из них станет Роман Сафиуллин. Ранее его потолок на турнирах Большого шлема ограничивался вторым кругом. Теннисист прогрессировал, но довольно медленно. В конце прошлого и начале нынешнего сезонов он смог выиграть три челленджера и подняться в первую сотню мирового рейтинга. В этом году он лишь на двух турнирах АТР смог дойти до третьего круга, и тут такой успех. Причем Роман вполне может пройти и дальше. В первом круге россиянин обыграл Роберто Баутиста-Агута, затем в трех сетах француза Корентена Муте, и в тех же трех сетах взял верх над неуступчивым аргентинцем Гидо Пельей.

Следующий соперник Сафиуллина Денис Шаповалов будет самым сложным из тех, с кем он играл на турнире ранее. Уимблдон для канадца самый успешный турнир Большого шлема. В 2021 году он выходил в полуфинал, где уступил будущему победителю Новаку Джоковичу. Тогда казалось, что Шаповалова ждут новые успехи, но в последние несколько лет его карьера приостановилась. Больших успехов на счету Дениса нет. На его счету лишь одна победа на турнире АТР. На нынешнем Уимблдоне он в первом круге выиграл в четырех сетах у румынского теннисиста Раду Албота, затем в трех сетах оказался сильнее француза Грегуара Баррере и в третьем круге вновь в четырех сетах обыграл хозяина корта Лиама Броади.

Соперники играли между собой дважды, и оба раза выигрывал Шаповалов. Причем матчи проходили на харде на турнирах в Австралии. В первом поединке Денис выиграл в трех сетах, во втором в двух. Букмекеры отдают преимущество канадцу и в этом матче. Winline предлагает на победу Сафиуллина коэффициент 2,27, выигрыш Шаповалова оценивается коэффициентом 1,64.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023