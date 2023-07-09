Жабер о том, что проиграла Квитовой на «Уимблдоне»-2019: «Сейчас у меня гораздо больше опыта. Безусловно, я хочу взять реванш»

Онс Жабер подвела итоги первой недели «Уимблдона».

В третьем круге она прошла Бьянку Андрееску – 3:6, 6:3, 6:4.

«Думаю, я играла на нормальном уровне. Сегодняшний матч стал для меня серьезной проверкой. Если честно, я пытаюсь найти свой ритм. На этом этапе «Большого шлема» нужно играть в свой лучший теннис. Возможно, следующий круг как раз такой момент.

Я сделаю все возможное, чтобы быть готовой на 100%. Я считаю, что в матчах первой недели нужно привыкать перед более сложной следующей».

Теперь Жабер поборется с двукратной чемпионкой турнира Петрой Квитовой. Общий счет в личных встречах 4:1 в пользу Квитовой, единственный матч на траве – на «Уимблдоне»-2019 – тоже выиграла чешка.

«Давно мы играли друг с другом [на траве]. Возможно, я была немного травмирована, поэтому тогда был не лучший мой матч.

Она потрясающий игрок. Сейчас у меня гораздо больше опыта. Безусловно, я хочу взять реванш. Я знаю, что в следующем матче мне нужно быть сосредоточенной, спокойной, больше верить в себя и в то, что я могу победить такую соперницу, как Петра. Она играет потрясающе, очень быстро.

Но я сделаю все возможное, чтобы на 100% подготовиться к этому матчу».

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