Квитова о Жабер: «Здорово видеть, что она добивается успеха. Она замечательный человек. Мы всегда веселимся в раздевалке»

Петра Квитова поделилась ожиданиями от матча против Онс Жабер.

Они встретятся в четвертом круге «Уимблдона». Чешка ведет в личных встречах 4:1.

«Она ежедневно прибавляет. Здорово видеть, что она добивается успеха. Знаю, что в этом году у нее были небольшие проблемы со здоровьем.

Она умеет быстро менять игру. У нее хорошие удары, хорошее чувство мяча.

Я точно получу удовольствие от матча. Она замечательный человек. Мы всегда веселимся в раздевалке. Конечно, будет здорово с ней сыграть».

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