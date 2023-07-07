Петра Квитова: «Когда я смотрю теннис, то в основном мужской»

Теги Уимблдон WTA Петра Квитова Теннис

Петра Квитова рассказала, нервничает ли она на «Уимблдоне» сильнее, чем на других «Шлемах». Она дважды брала там титул.

– Наверное. На других «Шлемах» я спокойнее, чем здесь. Я стараюсь здесь расслабиться, но это непросто (улыбается). Я всегда стараюсь.

Я становлюсь все старше и старше. И с опытом пытаюсь разобраться, что нового я могу сделать, что не могу.

Пока что все получается, а дальше посмотрим.

– Как вы расслабляетесь во время «Уимблдона»?

– Стараюсь ходить за кофе, например, гулять, смотреть хорошее кино, а не только теннис. И даже когда я смотрю теннис, то в основном мужской. Вчера смотрела Маррея с Циципасом. Хороший теннис.

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3 комментария

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Nikolay Stavrogin
Да так во многих видах спорта, Воронкова мужской волейбол смотрит. Уровень другой. В этой связи выклянчивание равных призовых и равное распределение главных кортов в расписании выглядит смешным
+4
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+4
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j4romir
Хорошая позиция )
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Хаскерс
Мисогинистка
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