Медведев о зрителях на «Уимблдоне»: «Мне нравится, что они всегда поддерживают того, кто проигрывает, всегда хотят увидеть 5 сетов»

Даниил Медведев высказался о зрителях на «Уимблдоне» после выхода в четвертый круг.

Сегодня он обыграл Мартона Фучовича – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Что мне нравится в уимблдонских зрителях, так это то, что они всегда поддерживают того, кто проигрывает, всегда хотят увидеть пять сетов. А потом я думаю: если дойдет до пятого сета, за кого они будут? Начнут менять сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?

Думаю, это здорово – поддерживать того, кто немного уступает в матче, стараться его подбодрить. Тому, кто выигрывает, из-за этого трудно, но это довольно справедливо, поэтому мне нравится».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе