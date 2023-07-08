Медведев о зрителях на «Уимблдоне»: «Мне нравится, что они всегда поддерживают того, кто проигрывает, всегда хотят увидеть 5 сетов»

Теги Уимблдон болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев высказался о зрителях на «Уимблдоне» после выхода в четвертый круг.

Сегодня он обыграл Мартона Фучовича – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Что мне нравится в уимблдонских зрителях, так это то, что они всегда поддерживают того, кто проигрывает, всегда хотят увидеть пять сетов. А потом я думаю: если дойдет до пятого сета, за кого они будут? Начнут менять сторону в зависимости от того, у кого больше геймов?

Думаю, это здорово – поддерживать того, кто немного уступает в матче, стараться его подбодрить. Тому, кто выигрывает, из-за этого трудно, но это довольно справедливо, поэтому мне нравится».

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3 комментария

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Рафазая
Какой же молодец Медведев! Всегда находит нужные и правильные слова
+22
-2
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Lina Dzhanibek
У Даниила собственный стиль общения с болельщиками. Болеем и верим!
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Skip
Даня влюбляет болельщиков в себя )
+5
-3
+2
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