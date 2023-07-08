Медведев повторил лучший результат на «Уимблдоне» и впервые в 2023-м вышел во вторую неделю ТБШ
Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Мартона Фучовича в третьем круге «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Медведев впервые в сезоне вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». На Australian Open он выбыл в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом.
Медведев второй раз вышел в 1/8 финала на «Уимблдоне»: в 2021-м он в пяти сетах проиграл на этой стадии Хуберту Хуркачу.
За выход в четвертьфинал Медведев поборется с Иржи Лехечкой или Томми Полом.
Как оказалось мышцы в теннисе не главное, а главное интеллект)))