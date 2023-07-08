Медведев повторил лучший результат на «Уимблдоне» и впервые в 2023-м вышел во вторую неделю ТБШ

Теги Уимблдон ATP Мартон Фучович Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев обыграл Мартона Фучовича в третьем круге «Уимблдона» – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Медведев впервые в сезоне вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». На Australian Open он выбыл в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом.

Медведев второй раз вышел в 1/8 финала на «Уимблдоне»: в 2021-м он в пяти сетах проиграл на этой стадии Хуберту Хуркачу.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с Иржи Лехечкой или Томми Полом.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nolan_90
Лучшая игра Медведева с момента финала в Риме против Руне
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Есть возможность у Дани улучшить свой результат на Уимблдоне. Удачи и успеха !
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ nick-basil
Карас и Новак тем не менее недосигучие на этом ТБШ. Они тут будут разбираться - чьи "тапки"
Карасу много кто ещё палок навставлять может. Да и на Джока против Хуркача посмотреть надо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Молодец..дальше будет сложно..Пол,Циципас.Алькарас и Джокович.Сетка хуже не придумаешь.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Забавно. И Рублеву и Медведеву не хватает только четвертьфинала Уима, чтобы у них были выходы в четвертьфиналы на всех Шлемах)) У Даниила - 6 ЧФ, у Андрея -7...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Даню с победой и выходом в 4-ый круг - с 4 го матч болла в 4 - сетах.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TennisForever
Даня,молодцом !
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ Эльвин Гульмалиев
первый раз во второй неделе, а очков набрал много! думаю скоро вернётся на первую строчку
Вряд ли))) За 2-ое место с Карлосом, возможно, сможет зарубиться. Все-таки тому ЮСО защищать...А с Новаком тяжело будет бороться. Разве что, если Даниил реально далеко на этом Уиме зайдет...ну, хотя бы в полуфинал, лучше в финал))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Ответ раскаявшийся жиробас
Так держать, экс-президент, отличная теннисная карьера после политической 👊
Димон под санкциями должен быть. Ему дальше Белоруссии пути нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Ответ igor nn
Молодец..дальше будет сложно..Пол,Циципас.Алькарас и Джокович.Сетка хуже не придумаешь.
Как по мне, Лехечка как бы не похуже, чем Пол, для Медведева будет...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльвин Гульмалиев
первый раз во второй неделе, а очков набрал много! думаю скоро вернётся на первую строчку
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Вроде и соперники возможные полегче Хуркача кажутся, но кто знает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
costa0545
Поначалу Даня играл ужасно, но постепенно прибился и стал ждать своего часа и дождался, а потом спокойно его до жал, молодец, но было очень тревожно.
Как оказалось мышцы в теннисе не главное, а главное интеллект)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hardy
Ответ nick-basil
Карас и Новак тем не менее недосигучие на этом ТБШ. Они тут будут разбираться - чьи "тапки"
смешно про Карася) ну а в целом здесь только Новак и все остальные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий