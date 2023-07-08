Медведев повторил лучший результат на «Уимблдоне» и впервые в 2023-м вышел во вторую неделю ТБШ

Третья ракетка мира обыграл в третьем круге « » – 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Медведев впервые в сезоне вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». На Australian Open он выбыл в третьем круге, на «Ролан Гаррос» – в первом.

Медведев второй раз вышел в 1/8 финала на «Уимблдоне»: в 2021-м он в пяти сетах проиграл на этой стадии Хуберту Хуркачу.

За выход в четвертьфинал Медведев поборется с Иржи Лехечкой или Томми Полом.

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