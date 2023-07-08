Федерер сходил на музыкальный фестиваль в Лондоне и встретился с Брюсом Спрингстином и Джоном Бон Джови

сходил на концерт Брюса Спрингстина и группы The E Street Band. Он состоялся 6 июля на фестивале British Summer Time Hyde Park в Лондоне.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» сфотографировался не только со Спрингстином (верхнее фото), но и с Джоном Бон Джови.

Меньше чем за неделю Федерер посетил три концерта: в прошлую субботу он был на выступлении Элтона Джона, а в воскресенье вышел на сцену вместе с группой Coldplay.

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