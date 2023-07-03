Федерер вышел на сцену на концерте Coldplay в Цюрихе

Теги Роджер Федерер светская хроника ATP музыка Теннис

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер пришел на концерт Coldplay в Цюрихе и вышел на сцену к фронтмену группы Крису Мартину.

Федерер сыграл на шейкере и подпевал солисту во время исполнения песни Don’t Panic.

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

4 комментария

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Михаил1970
Нет не надо слов, не надо паники
Это мой последний день на Титанике.
+4
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+4
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raph
Шейкер соло😄
+3
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+3
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cosset
вот это бэк вокал у солиста!
какая тусовая жизнь у Роджера))) видимо, он всегда из такого теста был сделан, но жизнь спортсмена не располагает. а теперь пустился на полную и везде нарасхват)
+2
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Kazanest
Если рок-группа, то Coldplay, если теннис, то Роджер Федерер😎👍
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