Федерер вышел на сцену на концерте Coldplay в Цюрихе
20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер пришел на концерт Coldplay в Цюрихе и вышел на сцену к фронтмену группы Крису Мартину.
Федерер сыграл на шейкере и подпевал солисту во время исполнения песни Don’t Panic.
Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность
Это мой последний день на Титанике.
какая тусовая жизнь у Роджера))) видимо, он всегда из такого теста был сделан, но жизнь спортсмена не располагает. а теперь пустился на полную и везде нарасхват)