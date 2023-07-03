Федерер вышел на сцену на концерте Coldplay в Цюрихе

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер пришел на концерт Coldplay в Цюрихе и вышел на сцену к фронтмену группы Крису Мартину.

Федерер сыграл на шейкере и подпевал солисту во время исполнения песни Don’t Panic.

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность