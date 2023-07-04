Федерер сходил на концерт Элтона Джона в Цюрихе и сфотографировался с музыкантом

Теги Роджер Федерер светская хроника ATP Теннис

Роджер Федерер вместе с семьей посетил субботний концерт Элтона Джона в Цюрихе.

20-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился фото с британским музыкантом. Они знакомы с 2004 года.

Элтон Джон сейчас проводит прощальный тур. Его выступление в Швейцарии должно было состояться в октябре 2020-го, но концерт несколько раз откладывался из-за пандемии.

Напомним, в воскресенье Федерер вышел на сцену на концерте Coldplay в Цюрихе 

Федерер – икона не только в спорте, а вообще культурный феномен. Воплощением класса его сделала человечность

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9 комментариев

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Kironbet
На одних выходных Coldplay , теперь Сэр Элтон- прямо Пенсия мечты! %)
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cosset
гастрольный тур Роджера)))
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Bdv68
Пошёл по рукам 💁‍♂️🎷
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Stas Salesov
На дворе Уимблдон, в ленте мелькает Федерер. Прямо как в старые добрые
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Федор Петров
Один тут сходил давеча на концерт Элтона Джона. Тревожно за Федерера.
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S.Graf
Атец и швец, и жнец, и на рояле игрец, и на концерты ходец
Великий!
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