Медведев о том, чувствует ли он себя на траве как дома: «Может быть, стою на пороге. Еще не внутри, но на пороге»
Даниил Медведев прокомментировал прогресс на траве .
Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Адриана Маннарино – 6:3, 6:3, 7:6(5).
– Пока что прибавляю, да. Это идеально. Этого я и хочу. На «Больших шлемах» такое и нужно. Этот матч был намного лучше первого.
Есть ощущение, что я много делаю хорошо. К сожалению, я дважды проиграл подачу. Но в целом против такого игрока, как Адриан, это не так и плохо.
И сегодня я играл даже лучше, чем вчера. Пока что я доволен. Чем дальше, тем сложнее будут соперники, тем сложнее матчи.
– На траве вы чувствуете себя как дома? На днях вы говорили, что не чувствуете.
– Приближаюсь. Может быть, стою на пороге. Еще не внутри, но на пороге.
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Хорошо сказал. Красиво, образно, красочно
Молодец Даня