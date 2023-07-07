Медведев о том, чувствует ли он себя на траве как дома: «Может быть, стою на пороге. Еще не внутри, но на пороге»

Даниил Медведев прокомментировал прогресс на траве .

Во втором круге «Уимблдона» он обыграл Адриана Маннарино – 6:3, 6:3, 7:6(5).

– Пока что прибавляю, да. Это идеально. Этого я и хочу. На «Больших шлемах» такое и нужно. Этот матч был намного лучше первого.

Есть ощущение, что я много делаю хорошо. К сожалению, я дважды проиграл подачу. Но в целом против такого игрока, как Адриан, это не так и плохо.

И сегодня я играл даже лучше, чем вчера. Пока что я доволен. Чем дальше, тем сложнее будут соперники, тем сложнее матчи.

– На траве вы чувствуете себя как дома? На днях вы говорили, что не чувствуете.

– Приближаюсь. Может быть, стою на пороге. Еще не внутри, но на пороге.

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