Мэдисон Киз: «Бадоса и Циципас уже выдали больше контента, чем мы с Бьорном за шесть лет. Я немного завидую»

Мэдисон Киз высказалась об отношениях Паулы Бадосы и Стефаноса Циципаса.

В марте американка объявила о помолвке с бывшим №99 Бьорном Фратанджело.

«Бадоса и Циципас уже выдали больше контента, чем мы с Бьорном за шесть лет. Так что, честно говоря, я немного завидую. У нас с Бьорном почти нет совместных фотографий, а для них это не проблема.

Я рада за Паулу и Стефаноса. Как-то обидно, что они не сыграют здесь, но я уверена, мы еще увидим их совместную игру на корте».

Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого

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