Бадоса об отношениях с Циципасом: «У нас очень сильная связь: мы делимся опытом и придаем друг другу много сил»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Паула Бадоса ответила, приходят ли они со Стефаносом Циципасом к компромиссам и понимают ли они друг друга.

Две недели назад стало известно, что они встречаются.

«Это очень приятно. Все потому, что мы очень сопереживаем друг другу. Мы оба очень амбициозны, но нас объединяет личная жизнь. У нас очень сильная связь: мы делимся опытом и придаем друг другу много сил. Это помогает нам обоим. И побуждает нас быть лучше.

Он приходит мне на помощь. Когда он соревнуется, я наблюдаю.

Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого

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9 комментариев

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Stas Salesov
Мы так любим друг друга, у нас такие крепкие отношения, такой роман просто с ума сойти можно, верьте нам!
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antonanton_
Это типа для нетфликса они придумали эту «связь» или для чего?) постоянно какие-то образные литературные эпитеты, слова крепкая связь и тд,
да и не думаю, что Циципаса привлекает Паула)
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SaltyRose
Кстати, не только мы тут такие язвительные, в твиттере Стефаноса 90% ему советуют сосредоточиться на теннисе.
Ну и несколько комментариев как на свадьбе «Счастья молодым. Горько!» :))
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Мария Ефремова
Ответ antonanton_
Это типа для нетфликса они придумали эту «связь» или для чего?) постоянно какие-то образные литературные эпитеты, слова крепкая связь и тд, да и не думаю, что Циципаса привлекает Паула)
Она симпатичная и веселая, почему она не может ему нравиться?
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antonanton_
Ответ Мария Ефремова
Она симпатичная и веселая, почему она не может ему нравиться?
Интуиция подсказывает))а Бадоса да классная
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S.Graf
Прекрасно, это просто прекрасно! Класс, супер, браво. Так держать!
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Мирослав Холод
они как рурк и отис
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Artem Karev
Вы каждый день теперь будете их постить?
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