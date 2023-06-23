Бадоса об отношениях с Циципасом: «У нас очень сильная связь: мы делимся опытом и придаем друг другу много сил»

ответила, приходят ли они со к компромиссам и понимают ли они друг друга.

Две недели назад стало известно, что они встречаются.

«Это очень приятно. Все потому, что мы очень сопереживаем друг другу. Мы оба очень амбициозны, но нас объединяет личная жизнь. У нас очень сильная связь: мы делимся опытом и придаем друг другу много сил. Это помогает нам обоим. И побуждает нас быть лучше.

Он приходит мне на помощь. Когда он соревнуется, я наблюдаю.

Циципас и Бадоса – самая громкая теннисная пара. Цицидосы так мноооооооооооооого

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