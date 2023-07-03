Циципас о романе с Бадосой: «Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Я знаю, что нашел свою женщину»
Стефанос Циципас рассказал о романе с Паулой Бадосой.
«Последние три года она мне очень нравилась. Впервые я ее увидел на Australian Open-2020, прекрасно помню этот момент. Редко бывает, что ты видишь человека по телевизору и тебе сразу так нравится его энергетика.
За последние несколько лет мы несколько раз пересекались, я смог узнать ее поближе. А закрутилось все в Риме после того, как я написал ей сообщение после победы над Онс Жабер во втором круге.
Мне очень понравилось то, как она сыграла, как справилась с ситуацией. Я отправил ей сообщение, поздравил, и так все закрутилось.
И я ей тоже все это время нравился. Так что нам было суждено сойтись.
Сейчас у меня ощущение, что я впервые в жизни влюбился. Никогда такого не ожидал. Это дало мне новый взгляд на жизнь. Я стал счастливее.
Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Я знаю, что нашел свою женщину. Я очень ее люблю и всегда буду любить.
При этом мы сразу четко обозначили, что теннис для нас главное. Мы поддерживаем друг друга и вместе стремимся к мечте. Мы оба хотим выиграть «Большой шлем», и я надеюсь, что скоро вместе это сделаем».
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Жаль мозгов нет, серьезно будешь жалеть через 10-20 лет, что возможность была.
"Можно обещать действия, но никак не чувства: ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, или всегда ненавидеть, или оставаться всегда верным, тот обещает нечто, что не находится в его власти" (с)
«Титулы не имеют значения, но мы оба хотим выиграть БШ». Ну что у него в голове?!