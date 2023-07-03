Циципас о романе с Бадосой: «Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Я знаю, что нашел свою женщину»

Теги ATP WTA Паула Бадоса Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас рассказал о романе с Паулой Бадосой.

«Последние три года она мне очень нравилась. Впервые я ее увидел на Australian Open-2020, прекрасно помню этот момент. Редко бывает, что ты видишь человека по телевизору и тебе сразу так нравится его энергетика.

За последние несколько лет мы несколько раз пересекались, я смог узнать ее поближе. А закрутилось все в Риме после того, как я написал ей сообщение после победы над Онс Жабер во втором круге.

Мне очень понравилось то, как она сыграла, как справилась с ситуацией. Я отправил ей сообщение, поздравил, и так все закрутилось.

И я ей тоже все это время нравился. Так что нам было суждено сойтись.

Сейчас у меня ощущение, что я впервые в жизни влюбился. Никогда такого не ожидал. Это дало мне новый взгляд на жизнь. Я стал счастливее.

Для меня не имеет значения, буду ли я выигрывать титулы. Я знаю, что нашел свою женщину. Я очень ее люблю и всегда буду любить.

При этом мы сразу четко обозначили, что теннис для нас главное. Мы поддерживаем друг друга и вместе стремимся к мечте. Мы оба хотим выиграть «Большой шлем», и я надеюсь, что скоро вместе это сделаем».

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18 комментариев

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nicckk
ну всё, потеряли мы Стёпку
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Vale1
Ну желаю удачи, да и счастья, конечно)
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Aa aaa
Ответ Pink Animals
хм, вот те на! даже не Алькарас, как я опасался, а ниоткуда взявшаяся вдруг Паула низвела Цыцу до ранга "производитель йогурта и прочей простокваши". открывайте теперь на пару производство, йогурт "ЦициБАД". "если газам нет преграды, выпей чашку цицибада" гыгыгы)))
и как в твою палату только интернет просочился
+6
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+5
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Ничего Смешного
Я об этом писал, что Стёпе на траву фиолетово. Выходил, прикрывал, а видно было, что влюблён)
Жаль мозгов нет, серьезно будешь жалеть через 10-20 лет, что возможность была.
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Денис Шмелев
"Я очень ее люблю и всегда буду любить."

"Можно обещать действия, но никак не чувства: ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, или всегда ненавидеть, или оставаться всегда верным, тот обещает нечто, что не находится в его власти" (с)
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Stas Salesov
Ждем бритого жесткого Степана на корте, когда Паула наиграется и найдет себе парня
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Назар Игорь
Ответ nicckk
ну всё, потеряли мы Стёпку
Шутки шутками, но он несколько сдал в последнее время.
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kyckoba
Ох, ну всё-таки «я у мамы дурачок»🙈
«Титулы не имеют значения, но мы оба хотим выиграть БШ». Ну что у него в голове?!
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Великий Алонсо
Ответ Kenny De Schepper
поплыл инцел
Загугли кто такой инцел, если ты такой, то не надо по себе равнять Циципаса, он нашёл себе женщину.
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Никита Лутченко
Поплыл паренек) но как и часто бывает,скоро разойдутся скорее всего)
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L1onel Mess1
Паула симпатичная девушка, почему бы парню не влюбиться. Другое дело, что на этой почве можно и карьеру профукать. Но это его выбор.
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Kenny De Schepper
поплыл инцел
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Великий Алонсо
Все понятно, вешай ракетку на гвоздь и до свидания
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Aa aaa
Ответ Великий Алонсо
Загугли кто такой инцел, если ты такой, то не надо по себе равнять Циципаса, он нашёл себе женщину.
хорошо, что ты как никто другой знаешь, кто такой инцел, ведь ты не вылезаешь с спорт сру годами
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L1onel Mess1
Ответ Великий Алонсо
Все понятно, вешай ракетку на гвоздь и до свидания
В принципе, если у них всё будет хорошо, может, это его даже как-то вдохновит на теннисные подвиги. Но если она его бросит, тогда да, Степану можно заканчивать с теннисом.
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