Димитров о протесте во время его матча на «Уимблдоне»: «Поначалу хотелось подойти к этим людям и вывести их, но потом я понял, что это не мое дело»
Григор Димитров прокомментировал протест в первом круге «Уимблдона».
Его матч прерывался, потому что на корт выбежали люди и рассыпали конфетти.
«Конечно, это неприятно. Но ничего не поделаешь. Все постарались как можно быстрее сделать свою работу. По-моему, с ситуацией хорошо справились.
Я не чувствовал себя в опасности. По-моему, нас никогда не оставляют без охраны, мы всегда окружены людьми.
Я помню, что когда-то давно что-то происходило, но у меня никогда не было ощущения: «Господи, это так опасно». Я просто делаю свою работу, думаю об этом.
Поначалу мне хотелось подойти к этим людям и вывести их, но потом я понял, что это не мое дело».
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