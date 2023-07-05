Димитров о протесте во время его матча на «Уимблдоне»: «Поначалу хотелось подойти к этим людям и вывести их, но потом я понял, что это не мое дело»

Григор Димитров прокомментировал протест в первом круге «Уимблдона».

Его матч прерывался, потому что на корт выбежали люди и рассыпали конфетти.

«Конечно, это неприятно. Но ничего не поделаешь. Все постарались как можно быстрее сделать свою работу. По-моему, с ситуацией хорошо справились.

Я не чувствовал себя в опасности. По-моему, нас никогда не оставляют без охраны, мы всегда окружены людьми.

Я помню, что когда-то давно что-то происходило, но у меня никогда не было ощущения: «Господи, это так опасно». Я просто делаю свою работу, думаю об этом.

Поначалу мне хотелось подойти к этим людям и вывести их, но потом я понял, что это не мое дело».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе