Матч Димитрова и Симабукуро прервали из-за активистов, рассыпавших на корте конфетти. Нарушителей увела полиция

Экоактивисты прервали матч «Уимблдона» между Григором Димитровым и Се Симабукуро на Корте №18.

Два активиста движения Just Stop Oil выбежали на корт и рассыпали оранжевые конфетти. Они пронесли их в коробках с официальными пазлами турнира, на которых изображен Центральный корт.

Активистов вывели с корта под аплодисменты зрителей. Нарушители покинули территорию в сопровождении полиции.

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