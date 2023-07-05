Матч Димитрова и Симабукуро прервали из-за активистов, рассыпавших на корте конфетти. Нарушителей увела полиция

Теги Уимблдон происшествия ATP Григор Димитров Се Симабукуро Теннис

Экоактивисты прервали матч «Уимблдона» между Григором Димитровым и Се Симабукуро на Корте №18.

Два активиста движения Just Stop Oil выбежали на корт и рассыпали оранжевые конфетти. Они пронесли их в коробках с официальными пазлами турнира, на которых изображен Центральный корт.

Активистов вывели с корта под аплодисменты зрителей. Нарушители покинули территорию в сопровождении полиции.

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4 комментария

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Arti22
Самый слабый по организации тбш, это просто кошмар какой-то, я б на месте игроков просто байкот объявил этим идиотам и не играл бы там
+4
-1
+3
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Hardy
неадекваты
+1
0
+1
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ЭЮЯ
Ответ Arti22
Самый слабый по организации тбш, это просто кошмар какой-то, я б на месте игроков просто байкот объявил этим идиотам и не играл бы там
Ты и не играешь
+2
-1
+1
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