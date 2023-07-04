В расписание Уимблдона 2023, как это часто бывает, вмешался дождь, 4 июля на открытом воздухе не состоялось ни одной игры, и теперь матчи первого и второго круга проходит в один день. Первая ракетка мира Ига Швентек 5 июля проводит свой второй поединок на турнире против испанки Сары Соррибес-Тормо. Встреча состоится на Центральном корте, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Ига Швентек приехала в Англию будучи новоиспеченной победительницей Ролан Гаррос, причем уже трехкратной. Излишне говорить, какой турнир Большого шлема для нее любимый. В прошлом году она также победила на US Open, в Австралии доходила до полуфинала, а вот на Уимблдоне максимальный ее результат — выход в четвертый круг, случилось это в 2021 году. Если посмотреть баланс побед и поражений на траве за всю карьеру, то у Швентек он совсем невысокий, лишь 68 процентов, для первой ракетки мира это крайне мало. Накануне Уимблдона Ига принимала участие на травяном турнире в Бад-Хомбурге, одержала три победы, вышла в полуфинал, но вынуждена была сняться из-за проблем со здоровьем. К тому же лучше нужно было подготовиться к главному травяному турниру. В первом круге соперницей польки была китаянка Чжу Линь. Ига победила в своем стиде, не оставив сопернице шансов и отдала всего четыре гейма.

Уимблдон: Ига Швентек – Сара Соррибес-Тормо прямая трансляция матча 05.07.2023

Испанке Саре Соррибес-Тормо 26 лет, но впервые о ней серьезно заговорили только в этом году, да и то благодаря ее недавнему успеху на Ролан Гаррос, где она дошла до четвертого круга и в драматичном поединке уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе. До этого сезона больших успехов у Сары не было. Знают ее в основнов на родине, она одержала десять побед на турнирах ITF, но по ним мало что можно было сказать о ее силе. Наиболее успешным ранее для нее оказался 2021 год, когда в рейтинге WTA она смогла подняться на 36 позицию. В отношении турниров Большого шлема успех на Ролан Гаррос стал самым большим достижением испанки. Ранее она дальше третьего раунда не забиралась. На Уимблдоне она уже в третий раз выходит во второй круг, но преодолеть этот барьер не может. Сложно будет сделать это и теперь.

покрытие корта — трава

рейтинг WTA Швентек — 1

победы/поражения Швентек в 2023 году — 39/6

победы/поражения Швентек на траве — 3/1

рейтинг WTA Соррибес-Тормо — 84

победы/поражения Соррибес-Тормо в 2023 году — 14/7

победы/поражения Соррибес-Тормо на траве — 1/1

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Факты и статистика перед матчем Швентек — Соррибес-Тормо

Ига Швентек не любит затягивать свои поединки особенно на ранних стадиях турниров. В последних четырех матчах из пяти на кортах с травяным покрытием с ее участием было сыграно менее девятнадцати геймов. Баланс побед и поражений на траве у Соррибес-Тормо за всю карьеру 22-17 или 56 процентов. Она совсем немного уступает по этому показателю первой ракетке мира.

Где смотреть Уимблдон 2023

Статистика личных встреч Швентек — Соррибес-Тормо

Соперницы на теннисных турнирах пока не пересекались, на Уимблдоне они сыграют между собой впервые.

Прогноз на матч Швентек — Соррибес-Тормо

Пусть статистика и говорит, что для Иги Швентек трава не самое удобное покрытие, но в матче с Сарой Соррибес-Тормо вряд ли у нее должны возникнуть большие проблемы. Первый матч на турнире для испанки получился легким, но ошибок она в нем сделала предостаточно. Если их количество повторится в матче с полькой, то разгрома не избежать. Букмекеры своими цифрами на него и намекают. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,03, успех Соррибес-Тормо оценивается коэффициентом 13,00.

Наш прогноз: испанка доказывала не раз, что может вытаскивать матче благодаря своему упорству и характеру, которые нивелируют недостаток мастерства. Но матчи эти проходили или с равными соперницами, или стоящими чуть выше в рейтинге. Поединок с первой ракеткой мира не тот случай. Не ошибетесь, если поставите на тотал меньше 17,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023