Первая ракетка мира Ига Швентек 5 июля в матче второго круга на турнире Уимблдон 2023 встретится с импанкой Сарой Соррибес-Тормо. Матч начнется не ранее 16:45 по московскому времени.

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Встреча соперниц пройдет на Центральном корте. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Ига Швентек уже около двух лет возглавляет мировой женский рейтинг. В прошлом сезоне ее преимущество над остальными соперницами достигло огромного уровня. Достаточно сказать, что вторая ракетка мира набрала в два раза меньше очков. Но достигнутые в минувшем сезоне успехи нужно подтверждать в нынешнем. Пока Швентек это удается, она в третий раз выиграла Ролан Гаррос, а также несколько турниров WTA. Вот только до лавров Мартины Навратиловой на Уимблдоне пока далеко. Тут лучшим достижением польки считается выход в четвертый круг. Ее болельщики ждут прорыва прямо сейчас.

Швентек — Соррибес-Тормо прогноз на матч Уимблдон 2023

Сара Соррибес-Тормо оставила о себе хорошее впечатление после Ролан Гаррос. Специалисты особенно отмечали характер испанки и то, как она не обращала внимание на авторитеты. Во Франции она смогла достичь высшего своего успеха на турнирах Большого шлема, выйдя в четвертый круг. На траве у нее пока получается средне, побед и поражений за карьеру примерно поровну. Сейчас она идет в конце первой сотни мирового рейтинга, хотя в 2021 году поднималась на 36 строчку. На текущем Уимблдоне она бы наверняка смогла пройти дальше, но со жребием откровенно не повезло. Со Швентек лучше встречаться на гораздо более поздних стадиях

Соперницы ранее на турнирах не встречались. Вся статистика, все прогнозы, все предматчевые расклады в пользу первой ракетки мира. С другой стороны, все это поможет Саре играть в свою силу, терять ей нечего, за поражение ее никто не осудит, а вот победа заставить говорить о теннисистке гораздо больше. Букмекеры считают, что сенсации не будет. Winline предлагает на победу Швентек коэффициент 1,03, успех Соррибес-Тормо оценивается коэффициентом 13,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023