Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Уимблдонского турнира 4 июля встретится с китаянкой Сиюй Ван. Матч начнется не ранее 19:30 по московскому времени.

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Спортсменки выйдут играть на девятый корт. Прямую видеотрансляцию матча теннисисток болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Мирра Андреева уверенно продвигается в рейтинге WTA. За последние полгода 16-летняя россиянка совершила качественный рывок и приблизилась к первой сотне. Терять очки на турнирах WTA она не может, так как выступать на них она, по большому счету, начала только в этом году и наверняка закончит сезон в первой полусотне, а то и выше. Многое будет зависеть от предстоящего турнира и уже от предстоящего поединка. На Ролан Гаррос Андреева сходу смогла дойти до третьего круга. В Лондоне она уже провела три квалификационных поединка и испытала проблемы лишь в одном с Тамарой Корпач из Германии, где пришлось играть все три сета. Так что во взрослых турнирах на траве Мирра пока не проигрывала.

Андреева — Ван прогноз на матч Уимблдон 2023

Сиюй Ван не самая удобная соперница для юной россиянки, впрочем, выбирать на данном этапе карьеры не приходится и нужно побеждать кого угодно. Хуже было бы играть с Ариной Соболенко или Игой Швентек. Так что обе теннисистки должны быть довольны жребием. Сиюй Ван 22 года, но на турнирах Большого шлема у нее также не было больших побед. В прошлом году на US Open она смогла дойти до третьего круга, пока это ее самый крупный успех. Кроме того, в активе три титула на турнирах серии ITF. Перед Уимблдоном Сиюй Ван стартовала на трех турнирах и в двух случаях проигрывала уже в первом круге.

Ранее соперницы не встречались. На стороне Арины отсутствие боязни перед любыми авторитетами, играет она против любой соперницы хорошо, стараясь диктовать условия. Другое дело, что ей свойственны провалы. Сиюй Ван более закаленный и искушенный боец, хоть и ненамного. В целом нас ожидает равный поединок, хотя букмекеры отдают небольшое преимущество россиянке. Winline предлагает на победу Мирры коэффициент 1,59, успех китаянки оценивается коэффициентом 2,37.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023