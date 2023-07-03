Одна из самых юных теннисисток на турнире Уимблдон 2023 россиянка Мирра Андреева в матче первого круга 4 июля сыграет с китаянкой Сиюй Ван. Поединок состоится в вечернюю сессию на девятом корте и начнется не ранее 19:30 по московскому времени.

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Еще год назад о Мирре Андреевой знали только специалисты, да и то рассматривали ее как одну из многих перспективных юниорок. Да, в 2022 году она выиграла четыре турнира из серии ITF, В октябре дебютировала на турнире WTA в Тунисе, получив уайлд кард, а в начале 2023 года играла в финале юниорского Australian Open с другой россиянкой Алиной Корнеевой и уступила. Во Франции Мирра приняла участие в первом взрослом мэйджоре. На недавнем Ролан Гаррос она дошла до третьего круга, и тем самым сотворила маленькую сенсацию, на тот момент ей уже исполнилось шестнадцать лет. Вот тут о ней заговорили уже многочисленные болельщики, пытаясь оценить ее ближайшие перспективы. Сейчас на счету Андреевой уже шесть побед на турнирах ITF, и все же авансы ей раздавать рано. Уже говорилось о том, что россиянок сейчас в туре много, но ни одна не добирается до стабильного уровня, а пределом мечтаний на турнирах Большого шлема для них является попадание в четвертьфинал. В основную сетку Wimbledon Мирра попала через квалификацию. Там она уверенно в двух сетах обыграла сначала испанку Розу Висенс Мас, а затем француженку Клое Паке. В решающем матче против Тамары Кормач у Мирры возникли серьезные проблемы, победить удалось лишь в трех сетах.

Уимблдон: Мирра Андреева – Сиюй Ван прямая трансляция матча 04.07.2023

С соперницей в первом круге россиянке откровенно не повезло. Китаянка Сиюй Ван не типичная представительница своей страны. У нее довольно высокий рост и играет она скорее в силовой манере. Первые шаги во взрослом теннисе начала делать в 2016-2017 годах, выступая на турнирах категории ITF. Всего за свою карьеру она смогла выиграть три таких турнира. Высшая ее позиция в рейтинге WTA — 49, достигла китаянка ее в январе 2023 года. На турнирах Большого шлема Сиюй Ван стала стабильно выступать с 2022 года. Высшим ее достижением на мейджорах считается выход в третий круг прошлогоднего Открытого чемпионата США. На Уимблдоне в прошлом году она не смогла преодолеть барьер первого круга, но постарается сделать это сейчас. Некоторые считают, что китаянка давно могла добиться большего, если бы не травмы, которые преследуют ее на протяжении последних двух лет.

покрытие корта — трава

рейтинг WTA Андреевой — 102

победы/поражения Андреевой в 2023 году — 25/3

победы/поражения Андреевой на траве — 3/0

рейтинг WTA Ван — 65

победы/поражения Ван в 2023 году — 13/14

победы/поражения Ван на траве — 1/3

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Факты и статистика перед матчем Андреева — Ван

На взрослом уровне Мирра Андреева пока не проиграла ни одного матча на травяном покрытии, правда, было их всего три и все в ходе квалификации Уимблдона. Сиюй Ван на трех травяных турнирах в июне выиграла лишь один поединок в Истбурне у Ребекки Марино из Канады.

Где смотреть Уимблдон 2023

Статистика личных встреч Андреева — Ван

Соперницы на турнирах серии ITF, ни тем более WTA, не пересекались, на Уимблдоне они сыграют между собой впервые.

Прогноз на матч Андреева — Ван

Мирре Андреевой нужно закреплять тот успех, который у нее случился на Ролан Гаррос. Любая победа в основной сетке нынешнего турнира это лишний балл в копилку ее уверенности. Юным свойственна нестабильность и для победы над Сиюй Ван нужно исключить моменты нервозности и, уж тем более, ошибки. Букмекеры считают, что россиянка их избежит в большей степени, чем соперница. Winline предлагает на победу Андреевой коэффициент 1,59, успех Ван оценивается коэффициентом 2,37.

Наш прогноз: болельщикам предстоит увидеть один из самых упорных поединков второго дня соревнований в женской сетке. Любая китаянка славится своим упорством, но и у Мирры есть характер, который можно назвать сибирским, ведь родом она из Красноярска. Будем болеть за соотечественницу и советуем поставить на фору Ф2(+4,5).

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023