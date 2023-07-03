В первом круге Уимблдона 2023 немецкий теннисист Александр Зверев встретится с представителем Нидерландов Гейсом Брауэром. Матч состоится 4 июля на Корте 3, начало не ранее 16:15 по московскому времени.

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Александр Зверев один из сильнейших теннисистов мира, но его прогресс сильно подкосила травма, полученная в полуфинале прошлогоднего Ролан Гаррос, где он сражался с Рафаэлем Надалем. В результате практически наполовину пропущенный сезон, лечение, восстановление и падение в рейтинге. По словам теннисиста, он сам порой не верил, что вновь может выйти на высокий уровень. Открытый чемпионат Франции, который прошел чуть менее месяца назад показал, что это не так. Пусть Зверев и не смог повторить прошлогоднее достижение, что стоило ему потери значительного количества очков и высокого места в рейтинге, но спортсмен показал, что готов к новым свершениям. Почему бы не добиться большего в Англии? Правда, из всех турниров Большого шлема достижения Александра на Уимблдоне самые скромные. Здесь его максимум только четвертый круг, куда он забирался дважды в 2017 и 2021 годах. Сейчас по сетке до четвертого круга сильных соперников не предвидится, но там его наверняка будет ждать Карлос Алькарас, если не произойдет никакой сенсации. Накануне Уимблдона на травяном турнире в Галле Зверев дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю Александру Бублику.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Уимблдон: Александр Зверев – Гейс Брауэр прямая трансляция матча 04.07.2023

О теннисисте из Нидерландов Гейсе Брауэре информации не очень много. Если бы речь шла про семью, то про таких говорят поздний ребенок. Если применить это выражение к теннису, то Гейсу по спортивным меркам уже достаточно много лет — 27, он на год старше Зверева. Однако серьезных достижений на его счету нет. Турниры АТР он не выигрывал, а на турнирах Большого шлема лучший его результат — выход во второй круг Открытого чемпионата США в 2022 году. Лучший результат на Уимблдоне мы наблюдаем прямо сейчас, Брауэр преодолел квалификацию. Самое высокое место в рейтинге у теннисиста из Нидерландов тоже было в начале текущего года, когда он поднимался ближе к первой сотне и был на 114 позиции. В парном теннисе пока тоже не складывается, здесь его максимальный рейтинг 148. Есть у него в карьере победа над теннисистом из первой десятки Хольгером Руне. Произошло это в текущем сезоне в феврале на турнире в Роттердаме. Правда, датчанин в матче второго круга снялся с соревнований. Накануне Уимблдона Гейс играл у себя на родине в Хертогенбосе, но уже в первом круге уступил японцу Хиджикате.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Зверева — 21

победы/поражения Зверева в 2023 году — 25/16

победы/поражения Зверева на траве — 4/1

рейтинг ATP Брауэра — 153

победы/поражения Брауэра в 2023 году — 13/19

победы/поражения Брауэра на траве — 3/3

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Зверев — Брауэр

В последних семи матчах подряд на Уимблдоне Александр Зверев, как минимум, отдавал соперникам один сет. Гейсу Брауэру удаются поединки против теннисистов выше себя рейтингом. В четырех из семи предыдущих матчей с соперниками из Топ-50 он брал хотя бы один сет.

Статистика личных встреч Зверев — Брауэр

Ранее теннисисты на турнирах не пересекались, предстоящий поединок станет первым очным.

Прогноз на матч Зверев — Брауэр

Все цифры говорят в пользу 21-й ракетки мира, и, на первый взгляд, рассуждать о победителе не стоит. Но все же есть сомнения. Зверев на травяных кортах нестабилен, за всю свою карьеру он так ни разу не смог выиграть титул на траве. Иногда может удивить со знаком минус, как это случилось в 2019 году, когда в первом круге Уимблдона он проиграл Иржи Веселы. Гейс Брауэр не так прост как может показаться. Именно нынешний сезон для него самый успешный, а здесь он уже уверенно преодолел квалификацию, получил определенный заряд уверенности и набрал неплохой ход. Букмекеры на стороне немецкого теннисиста. Winline предлагает на его победу коэффициент 1,09, выигрыш Брауэра оценивается коэффициентом 7,80.

Наш прогноз: Зверев, действительно, фаворит, и должен побеждать. Другое дело, насколько может затянуться этот матч. Один сет Гейс взять способен, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 33,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023