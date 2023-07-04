Уимблдон: Александр Зверев – Гейс Брауэр прямая трансляция матча 04.07.2023

Немецкий теннисист Александр Зверев в матче первого круга турнира Большого шлема Уимблдон 2023 встретится с соперником из Нидерландов Гейсом Брауэром. Матч пройдет 4 июля, начало не ранее 16:30 по московскому времени.

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Встреча состоится на третьем корте. Прямую видеотрансляцию поединка теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Александр Зверев предпринимает очередную попытку пройти на Уимблдоне дальше четвертого круга. Ранее он достигал этого рубежа дважды, но преодолеть не смог. Более того, иногда он уступал здесь уже в первом раунде, случилось это в 2019 году. Недаром специалисты отмечают нестабильную игру Александра на травяных кортах, он пока так и не смог выиграть ни одного турнира на этом покрытии. После Ролан Гаррос Зверев сыграл на турнире в Галле. Подготовка вышла неплохой, там Александр смог дойти до полуфинала, где уступил, набравшему отличную форму Александру Бублику.

Зверев – Брауэр прогноз на первый круг Уимблдон 2023

Соперник по первому раунду у Зверева может показаться простым, но это далеко не так. Гейс Брауэр хоть и занимает в рейтинге АТР место во второй сотне, но в нынешнем сезоне стал показывать вполне неплохие результаты. На Уимблдоне он впервые в карьере преодолел квалификационный барьер, причем всех своих соперников обыграл достаточно уверенно, не отдав ни одного сета. Среди них двое были выше его в рейтинге. Поэтому теннисист из Нидерландов уже познал вкус побед и на этой волне может доставить Звереву неприятности.

Неприятности точно будут, но какого масштаба. Одно дело, если Брауэр будет оказывать сопротивление в каждой партии и даже возьмет сет, другое, если из-за этого игра у Александра будет разваливаться, и он станет соавтором сенсации. Ранее соперники между собой не встречались. Все же сложно рассматривать в этом матче худший сценарий для немца. Специалисты и букмекеры на его стороне. Winline предлагает на победу Зверева коэффициент 1,09, выигрыш Гейса оценивается коэффициентом 7,80.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023