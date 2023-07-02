Кириос о том, что начнет сезон на «Уимблдоне»: «Я очень уверен в себе. Мне никогда не требовалось много матчей перед «Шлемом»

Теги Уимблдон ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос оценил свое физическое состояние перед «Уимблдоном».

В начале 2023-го Кириос перенес операцию на колене. На «Большом шлеме» прошлогодний финалист проведет первый официальный матч в сезоне.

«Еще остались некоторые вопросы. Понятно, что пятисетовый формат – это совсем другая история.

Если вспомнить мою подготовку в прошлом году, то, наверное, идеальнее и быть не могло. В этом году все было по-другому.

Опять же, я не хочу умалять работу, которую проделал за последние полгода, я старался поддерживать форму и вернуться на корт. На этой неделе я играл с несколькими очень хорошими соперниками, и мое тело в порядке.

Я не буду забегать вперед и возлагать на себя неоправданные надежды. Просто постараюсь сделать все, что в моих силах, подготовиться, выйти на корт и сыграть в хороший теннис.

Все это время я был очень дисциплинирован. Почти всегда четко следовал плану. Я очень много работал, старался сделать все возможное. Наверное, я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно в данный момент. Понятно, что моему телу просто требовался отдых. Я должен был сделать то, что нужно. Это было жестоко и тяжело».

Также австралиец поделился ожиданиями от турнира.

«Я очень уверен в себе. Мне никогда не требовалось много матчей перед «Шлемом». Я всегда считал, что не стоит играть слишком много. Но то, чего я достиг за карьеру, никуда не денется. Это со мной навсегда. На самом деле прошлый год был не так давно. Я по-прежнему подаю так же хорошо, как и раньше. Я по-прежнему могу обыгрывать многих людей на корте. Мне просто не нужно забегать далеко вперед».

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7 комментариев

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Три броска в одной атаке
А Штутгарт?
+6
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Радость Ди Мария
Желаю Киргизу выйти в 1/2. Он круто играет на траве.
Прошлогодний финал похоже повлиял на его личность.
+2
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Никита Волк
Ответ Иван Шуткин
Самоуверен наверно) Ничего не выиграл, а понтов выше крыши
7 титулов, финалы Мастерса и Шлема, шлем в паре, положительная статистика встреч с Джоковичем + Надалем, если не учитывать грунт. Действительно, ничего не выиграл.
+3
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zzzeeerrrooo
Ответ Иван Шуткин
Самоуверен наверно) Ничего не выиграл, а понтов выше крыши
имеет право, без тренера играет круче чем большинство в туре
Шлем в паре у него имеется и финал одиночки
+3
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Хозяин патриотов
В принципе никто не удивится, если после этих слов Никуся снимется с турнира)
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