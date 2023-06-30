Кириос о том, что проиграл финал «Уимблдона»: «Я не грущу, потому что проиграл величайшему в истории и навязал борьбу»

прокомментировал то, что на « » в прошлом году дошел до финала. Он проиграл .

В этом году он будет выступать в Лондоне, из-за травмы колена проведя всего один матч за сезон.

«Это было потрясающе. Прошел всего год. Безумие. Это турнир, на котором все хотят хорошо выступить. Люди, которые не играют в теннис, и то знают «Уимблдон».

И навсегда запоминаешь то, что ты всю жизнь работал и в итоге добился результата на этом турнире. Это особенное ощущение. Думаю, все теннисисты так много работают, чтобы добиться такого результата на «Больших шлемах».

Мне не хватило одной победы, но я не грущу, потому что проиграл величайшему в истории и навязал борьбу. Будет приятно снова первый раз выйти на Центральный корт, к этому будет приковано огромное внимание медиа. Посмотрим.

Думаю, если мне что и поможет, так это то, что я уже показал хороший результат и отлично знаю Центральный корт. Я знаю, что нужно, чтобы добиваться успеха. И на меня ничего не будет давить».

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