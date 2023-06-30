Кириос о том, что проиграл финал «Уимблдона»: «Я не грущу, потому что проиграл величайшему в истории и навязал борьбу»

Теги Уимблдон ATP Ник Кириос Теннис

Ник Кириос прокомментировал то, что на «Уимблдоне» в прошлом году дошел до финала. Он проиграл Новаку Джоковичу.

В этом году он будет выступать в Лондоне, из-за травмы колена проведя всего один матч за сезон.

«Это было потрясающе. Прошел всего год. Безумие. Это турнир, на котором все хотят хорошо выступить. Люди, которые не играют в теннис, и то знают «Уимблдон».

И навсегда запоминаешь то, что ты всю жизнь работал и в итоге добился результата на этом турнире. Это особенное ощущение. Думаю, все теннисисты так много работают, чтобы добиться такого результата на «Больших шлемах».

Мне не хватило одной победы, но я не грущу, потому что проиграл величайшему в истории и навязал борьбу. Будет приятно снова первый раз выйти на Центральный корт, к этому будет приковано огромное внимание медиа. Посмотрим.

Думаю, если мне что и поможет, так это то, что я уже показал хороший результат и отлично знаю Центральный корт. Я знаю, что нужно, чтобы добиваться успеха. И на меня ничего не будет давить». 

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3 комментария

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Кириосу тяжело будет в этом году после травмы...

Но пару шоу было бы интересно посмотреть в его исполнении на Уиме...
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sloevtazo@gmail.com
просто для высокого интереса (как он отметил) выйдет на уим. выигрывать по три сета будет очень сложно для него. максимум пройдёт первый круг
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SaltyRose
Seriously? Это после этого проигрыша он думал о самоубийстве?
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