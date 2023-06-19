Медведев после выхода во второй круг в Галле: «Я рад, что победил, потому что на траве иногда так. Нужно сделать один брейк и хорошо подавать – и матч твой»

Теги ATP Terra Wortmann Open Маркос Гирон Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал победу над Маркосом Гироном в первом круге в Галле.

Он обыграл американца 6:4, 6:3 и впервые в сезоне победил на траве.

«Это был действительно тяжелый матч, точно не лучший в жизни. Мне все еще не хватало ритма, но [независимо от этого] он играл очень хорошо.

Я рад, что победил, потому что на траве иногда так. Нужно сделать один брейк и хорошо подавать – и матч твой. И мне сегодня это удалось. Думаю, было всего три гейма, когда у меня были шансы на его подаче. Я сделал два брейка и несколько раз спасся на своей подаче», – сказал Медведев в интервью на корте.

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3 комментария

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Антон Тимофеев
А разве Медведев не 3 брейка сделал? Один в 1 сете и два во втором...
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igor nn
Ответ Антон Тимофеев
А разве Медведев не 3 брейка сделал? Один в 1 сете и два во втором...
Ну видимо последний Даня не считает..ибо Гарын на дизморали был..И правда просто бросил играть..
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Vale1
Кажись, пошло дело... Играл в целом неплохо для первого матча, учитывая, что соперник уже прибился к этим кортам в квале. Надеюсь, сумеет далеко зайти.
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