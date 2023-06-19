Медведев после выхода во второй круг в Галле: «Я рад, что победил, потому что на траве иногда так. Нужно сделать один брейк и хорошо подавать – и матч твой»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Маркосом Гироном в первом круге в Галле.

Он обыграл американца 6:4, 6:3 и впервые в сезоне победил на траве.

«Это был действительно тяжелый матч, точно не лучший в жизни. Мне все еще не хватало ритма, но [независимо от этого] он играл очень хорошо.

Я рад, что победил, потому что на траве иногда так. Нужно сделать один брейк и хорошо подавать – и матч твой. И мне сегодня это удалось. Думаю, было всего три гейма, когда у меня были шансы на его подаче. Я сделал два брейка и несколько раз спасся на своей подаче», – сказал Медведев в интервью на корте.

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