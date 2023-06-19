Медведев первым выиграл 40 матчей в сезоне

Теги ATP Terra Wortmann Open Маркос Гирон Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев в первом круге в Галле обыграл №57 Маркоса Гирона – 6:4, 6:3.

Россиянин одержал 40-ю победу в сезоне при семи поражениях. Он лидер тура по этому показателю – вторым идет Карлос Алькарас, выигравший 35 матчей.

Медведев упал по ходу матча с Гироном в Галле

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8 комментариев

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igor nn
Мастер!!Не Великий как Ноле..но всё же профи.Статку не обманешь..
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kyckoba
В прошлом году 40-я победа у него была в октябре в Астане. Просто для сравнения. 👌
+5
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S.Graf
Всё же, Медвед - ценнейший теннисист во всём АТР-Туре.
Для букмеккеров.
Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Может зарулить грунтовый Мастерс (грунтовый, Карл!), а может в 1м круге влететь какому-то хз-нейму.
Уникум.
+6
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AminO2
Впечатляющий отрыв, учитывая, что "Гаррос", фактически, пропустил.
+3
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Ничего Смешного
Ответ S.Graf
Всё же, Медвед - ценнейший теннисист во всём АТР-Туре. Для букмеккеров. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Может зарулить грунтовый Мастерс (грунтовый, Карл!), а может в 1м круге влететь какому-то хз-нейму. Уникум.
Да не, вот Андрюшка Рублёв это точно.
+1
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Георгий Джикаев
Всё таки статистика Даниила с американцами и французами похожа на сюжет фильма 😀
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S.Graf
Ответ Ничего Смешного
Да не, вот Андрюшка Рублёв это точно.
С титулами у Рублика пока не ахти. Там можно ставить на матюкнётся-не матюкнётся.
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