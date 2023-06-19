Медведев первым выиграл 40 матчей в сезоне
Третья ракетка мира Даниил Медведев в первом круге в Галле обыграл №57 Маркоса Гирона – 6:4, 6:3.
Россиянин одержал 40-ю победу в сезоне при семи поражениях. Он лидер тура по этому показателю – вторым идет Карлос Алькарас, выигравший 35 матчей.
Медведев упал по ходу матча с Гироном в Галле
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Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Может зарулить грунтовый Мастерс (грунтовый, Карл!), а может в 1м круге влететь какому-то хз-нейму.
Уникум.