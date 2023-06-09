Хаддад Майя об атмосфере на матче со Швентек: «Иногда не понимала, что кричат – Беа или Ига»
Беатрис Хаддад Майя рассказала об атмосфере на корте Филипа Шатрие в полуфинале «Ролан Гаррос». Она уступила Иге Швентек 2:6, 6:7(7).
– Иногда не понимала, что кричат – Беа или Ига. И это сбивало с толка.
– Они кричали и то, и другое.
– Не знаю. Все время было «Бе-Ига». Не слышала, чтобы скандировали только мое имя. Но бразильцы громкие (смех).
Да, это прекрасно. Это что-то особенное быть здесь. Как я сказала в интервью на корте, играть на «Ролан Гаррос», быть в полуфинале и делить корт с такими соперницами – это сбывшаяся мечта.
Мне очень повезло, что я сыграла на своих любимых кортах на «Ролан Гарос». Даже в первом круге меня поставили на Корт №14. Потом мне довелось сыграть на кортах имени Симоны Матье и Сюзанн Ленглен. Это была потрясающая неделя.
Хочу сказать спасибо всем, кто пришел поддержать меня сегодня. Атмосфера была потрясающей, вы давали мне столько энергии и мотивации, чтобы я продолжала бороться.
Да, мне очень хотелось выиграть второй сет, но увы, не сегодня.
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