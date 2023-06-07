Зверев – в ответ на новое сравнение со львом: «Рад, что вы спрашиваете про размер сердца, а не кое-чего другого»

Теги Ролан Гаррос ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев ответил на еще один вопрос, в котором его сравнили со львом. Сегодня в четвертьфинале «Ролан Гаррос» он обыграл Томаса Мартина Этчеверри – 6:4, 3:6, 6:3, 6:3.

– Сегодня вы играли больше трех часов. Больше трех часов бились как лев, продемонстрировали огромную выносливость. И мы знаем, что у львов большие сердца. Насколько большое у вас сердце? Насколько большим оно было в последний год?

– Я просто рад, что вы спрашиваете про размер сердца, а не кое-чего другого (улыбается).

– Насколько большое у вас сердце, чтобы так далеко пройти на «Ролан Гаррос»?

– Размером с человека, наверное (смех). Нет, я уже говорил, что рад выйти в полуфинал. Мы в полуфинале – ни больше, ни меньше.

Зверев о том, что болельщики называют его львом: «Львы спят 18 часов в сутки, занимаются сексом 4 часа, а потом едят 2? Звучит не так уж плохо»

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7 комментариев

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j48s9ts2sn
больная тема чтоли?
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Vale1
Больше спрашивать не о чем, что ли? Иногда поражаешься, какие идиотские вопросы задают журналисты...
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Malyshko05
Точно недотрах. Любую тему опошляет
+4
-1
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ekaterina_)))
Господи, Саша…хороший теннисист, но странный, что пипец
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Кирилл Павлюченко
Ричард Зверев - Львиное Сердце.
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SaltyRose
О, Зверев в тренде - к цепочкам он подкупил жемчуг! Молодец :) (см. пресс-конференцию).
Сорри за офф-топ
+2
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justbored
Naughty.
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