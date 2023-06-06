Зверев о том, что болельщики называют его львом: «Львы спят 18 часов в сутки, занимаются сексом 4 часа, а потом едят 2? Звучит не так уж плохо»

Теги ATP Александр Зверев Теннис

Александр Зверев высказался о том, что болельщики сравнивают его со львом.

– Ваши болельщики называют вас львом. Это потому, что вы уверены в себе, атлетичны и, по мнению некоторых, красивы, или потому, что вы все время спите? Хотелось бы спросить, как лев будет спать сегодня ночью и что вам будет сниться?

(Смеется.) Да, наверное, львы спят 18 часов в сутки, занимаются сексом четыре часа, а потом едят два? Если честно, звучит не так уж плохо (улыбается).

Если честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Возможно, это отчасти связано с прической, отчасти с криком.

Следующий вопрос. Я не знаю, что ответить.

– Что вам будет сегодня сниться?

– Надеюсь, ничего. Это значит, я буду спать очень крепко (улыбается).

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9 комментариев

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Burak Orel
Снова киса хвост распушила😀
+8
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Панарин против Диктатора
павлин в отсутствие медведева входит с свою привычную роль
+6
-1
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D-eisler@yandex.ru
Ответ Burak Orel
Снова киса хвост распушила😀
КТО НИБУДЬ МНЕ ОТВЕТИТ ПОЧЕМУ КИСА?)))) ЯНДЕКС И ГУГЛ НЕ ЗНАЮТ!
+2
0
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Сергей48
Ух ты какой зоолог? Погуглил за львов?
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Юрий Шептухин
Ответ tRIFF
Саня рвётся в финал РГ! Кто бы мог подумать.
Самое главное если, в случае набора формы за два матча это самый опасный соперник для Карлоса.
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tRIFF
Саня рвётся в финал РГ! Кто бы мог подумать.
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Кот под ногами майора
"И питаются сырыми потрохами", - сказал Зверев и облизнулся
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Verdo
первый раз слышу по льва, видимо знакомый журналист озвучил просьбу с новым прозвищем, придуманным самим же Шуриком, понятно, лев звучит лучше, чем шнурок
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scanner c
Ответ D-eisler@yandex.ru
КТО НИБУДЬ МНЕ ОТВЕТИТ ПОЧЕМУ КИСА?)))) ЯНДЕКС И ГУГЛ НЕ ЗНАЮТ!
тоже хотел бы узнать
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