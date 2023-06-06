Зверев о том, что болельщики называют его львом: «Львы спят 18 часов в сутки, занимаются сексом 4 часа, а потом едят 2? Звучит не так уж плохо»
Александр Зверев высказался о том, что болельщики сравнивают его со львом.
– Ваши болельщики называют вас львом. Это потому, что вы уверены в себе, атлетичны и, по мнению некоторых, красивы, или потому, что вы все время спите? Хотелось бы спросить, как лев будет спать сегодня ночью и что вам будет сниться?
– (Смеется.) Да, наверное, львы спят 18 часов в сутки, занимаются сексом четыре часа, а потом едят два? Если честно, звучит не так уж плохо (улыбается).
Если честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Возможно, это отчасти связано с прической, отчасти с криком.
Следующий вопрос. Я не знаю, что ответить.
– Что вам будет сегодня сниться?
– Надеюсь, ничего. Это значит, я буду спать очень крепко (улыбается).
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