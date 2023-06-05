Цуренко о том, почему снялась с матча со Швентек: «Наверное, у меня то же, что у Рыбакиной»

рассказала, почему снялась по ходу матча с в четвертом круге « ».

«Наверное, у меня то же, что у Рыбакиной, – какой-то вирус. Организм не справился. Я делала все возможное, но вчера не могла тренироваться, сегодня было тяжело разминаться.

Я надеялась, что начну матч и мне станет чуть легче. К сожалению, стало только хуже. Пришлось сняться.

Все началось перед предыдущим матчем. Горло начало немного болеть, но физически я чувствовала себя нормально. Силы были, я провела хороший матч.

А потом началось. Тяжелая ночь, и вчера я тренировалась только минут 10. Пульс слишком высокий, все заложено.

Я делала все возможное: литрами пила воду с лимоном, много фруктов, витамина C. Ничего не помогло.

Мне нужно еще два-три дня, чтобы восстановиться».

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