Цуренко о том, почему снялась с матча со Швентек: «Наверное, у меня то же, что у Рыбакиной»

Теги Ролан Гаррос WTA Леся Цуренко Теннис

Леся Цуренко рассказала, почему снялась по ходу матча с Игой Швентек в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Наверное, у меня то же, что у Рыбакиной, – какой-то вирус. Организм не справился. Я делала все возможное, но вчера не могла тренироваться, сегодня было тяжело разминаться.

Я надеялась, что начну матч и мне станет чуть легче. К сожалению, стало только хуже. Пришлось сняться.

Все началось перед предыдущим матчем. Горло начало немного болеть, но физически я чувствовала себя нормально. Силы были, я провела хороший матч.

А потом началось. Тяжелая ночь, и вчера я тренировалась только минут 10. Пульс слишком высокий, все заложено.

Я делала все возможное: литрами пила воду с лимоном, много фруктов, витамина C. Ничего не помогло.

Мне нужно еще два-три дня, чтобы восстановиться».

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12 комментариев

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antonanton_
Она специально с вирусом вышла на матч, чтобы потом пообнимать Швентек и внести интригу?)
+17
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sedric
Странная она какая-то. Рыбакина снялась еще до матча, чтобы не подвергать опасности и себя и окружающих. Цуренко решила сыграть, так еще и после матча обнималась с Швентек, зная про вирус. Могла бы предупредить соперницу, мол я больна, не надо. Лицемерно получается.
+7
0
+7
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Кирилл Павлюченко
Ответ antonanton_
Она специально с вирусом вышла на матч, чтобы потом пообнимать Швентек и внести интригу?)
Заболел сам - зарази другого!
+5
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+5
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antonanton_
Ответ Vale1
Ну и схема...
Ну понятно что это не спланировано, но выглядит именно так, ты знаешь , что заболел и еще обнимаешься
+4
0
+4
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maSha
Ответ Vale1
Ну если так посмотреть, то пожалуй. Но может, это не заразно.
Конечно! Только ковид заразен, а его больше нет с нами.
+3
-2
+1
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maSha
Уже никто не боится вирусов. А где же маски, перчатки, темпанометрия, карантины... Как быстро проходит мода.)
+2
-2
0
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Pol1986
Да ладно вам. Были бы шансы-играла бы до конца. А так: ну выиграть гейм-два еще-это предел со Швёнтек. А так это ж Леся 565 отказов Цуренко. Первый раз что ли?
0
0
0
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Vale1
Ответ antonanton_
Она специально с вирусом вышла на матч, чтобы потом пообнимать Швентек и внести интригу?)
Ну и схема...
0
0
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Vale1
Ответ antonanton_
Она специально с вирусом вышла на матч, чтобы потом пообнимать Швентек и внести интригу?)
Если поразмыслить... Швентек же вроде за Украину. Смысл тогда Цуренко ее заражать? Двойной агент она, что ли? Или политика тут ни при чем?
+1
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Павел павел
Ответ Vale1
Ну и схема...
норм схема на самом деле)))Война миров z в деиствии))
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