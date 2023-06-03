Елена Рыбакина: «Мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила»

Теги Ролан Гаррос WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала болезнь, из-за которой снялась с «Ролан Гаррос».

«Я ходила к врачу, и мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила.

Я два дня плохо спала, был жар, головная боль. Мне трудно выступать, бегать, даже просто дышать. На корте я не могу продержаться больше 10 минут.

После второго матча мне внезапно стало плохо. Конечно, я пила лекарства – как только самочувствие ухудшилось, я выпила все что могла.

Но организму нужно время. К тому же я много играла. Сейчас мне нужно несколько дней покоя».

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6 комментариев

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Вини
Лена, поправляйся!
Надеемся, что это не сбой организма на непривычно большое количество матчей, которые она провела в этом году.
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Guillermo
Играть с температурой вредно для сердца. Береги себя Лена, болельщики тебя любят!
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инок
Лене скорейшего выздоровления. Впереди ещё много турниров и побед, но здоровье превыше всего!
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Dym86
Выздоравливай Королева травы! Скоро твоё время.
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hrjushechka
И правильно. Свет клином на этом Ролан Гарросе не сошелся, а здоровье не купишь даже за самые большие призовые
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