Елена Рыбакина: «Мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила»

Елена Рыбакина прокомментировала болезнь, из-за которой снялась с «Ролан Гаррос».

«Я ходила к врачу, и мне сказали, что в Париже гуляет вирус. Видимо, на фоне моей аллергии иммунитет ослаб, и я что-то подцепила.

Я два дня плохо спала, был жар, головная боль. Мне трудно выступать, бегать, даже просто дышать. На корте я не могу продержаться больше 10 минут.

После второго матча мне внезапно стало плохо. Конечно, я пила лекарства – как только самочувствие ухудшилось, я выпила все что могла.

Но организму нужно время. К тому же я много играла. Сейчас мне нужно несколько дней покоя».

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