Беатрис Хаддад Майя: «Джокович в интервью говорил о нервах. И если Джокович нервничает, то кто я такая?»
Беатрис Хаддад Майя прокомментировала 4-часовую победу над Сарой Соррибес-Тормо в четвертом круге «Ролан Гаррос».
«Мы играли почти четыре часа, и в таких ситуациях все решает не только теннис. В голове бегает много мыслей, но я старалась создавать себе возможности, бороться с собой. Очень рада и горжусь, что выжала из себя максимум. Поэтому я заслужила победу.
Самое важное – играть каждый розыгрыш, несмотря на счет. Я всегда старалась мыслить позитивно. Если я нервничаю, то соперница тоже.
Тренер присылал мне интервью Джоковича, и он там говорил о нервах. И если Джокович нервничает, то кто я такая? Это нормально, это нужно принимать».
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