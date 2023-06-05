Беатрис Хаддад Майя: «Джокович в интервью говорил о нервах. И если Джокович нервничает, то кто я такая?»

Теги Новак Джокович Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Сара Соррибес-Тормо Теннис

Беатрис Хаддад Майя прокомментировала 4-часовую победу над Сарой Соррибес-Тормо в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Мы играли почти четыре часа, и в таких ситуациях все решает не только теннис. В голове бегает много мыслей, но я старалась создавать себе возможности, бороться с собой. Очень рада и горжусь, что выжала из себя максимум. Поэтому я заслужила победу.

Самое важное – играть каждый розыгрыш, несмотря на счет. Я всегда старалась мыслить позитивно. Если я нервничаю, то соперница тоже.

Тренер присылал мне интервью Джоковича, и он там говорил о нервах. И если Джокович нервничает, то кто я такая? Это нормально, это нужно принимать».

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1 комментарий

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Мария Ефремова
Она взяла матч, в котором проиграла первый сет, уступала с двумя брейками во втором! Это просто невероятно!
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