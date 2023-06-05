Хаддад Майя выиграла самый длинный матч сезона и впервые вышла в 1/4 финала «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Беатрис Хаддад Майя Сара Соррибес-Тормо Теннис

14-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграла Сару Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5. Матч продолжался 3 часа 51 минуту и стал самым длинным в сезоне WTA.

Всего это третий по продолжительности матч в истории женского «Ролан Гаррос». Самые затяжные матчи:

  • 4 часа 7 минут – Виржини Буиссон – Ноэль Ван Лоттум (1995);
  • 3 часа 55 минут – Керри Мелвилл – Пэм Тигуарден (1972).

27-летняя бразильянка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она не проходила дальше второго круга.

За место в полуфинале Хаддад Майя сыграет с Онс Жабер.

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12 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Заслуженная победа. Если удастся победить Онс, то войдет в топ-10
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goodloser
Суперматч, фантастическая рубка с минимумом ошибок. Аддад Майя вытащила матч, проигрывая сет, 0-3 во втором и четыре геймбола у испанки. При этом ни одного проходного гейма, все геймы на больше-меньше, и все остальные геймы второго сета выиграла Аддад Майя.
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kamilla mka12
Заслуженно. 👏👏👏. Предыдущий рекорд по продолжительности матча в этом сезоне тоже у нее
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Buhmichael
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Заслуженная победа. Если удастся победить Онс, то войдет в топ-10
Не надо)) лучше Онс в ПФ))
+2
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Панарин против Диктатора
This match makes the TOP 10 longest WTA matches in the open era list at number #6 at 3h51min
https://www.tennis365.com/tennis-top-10/top-10-longest-wta-matches-in-the-open-era-francesca-schiavone-svetlana-kuznetsova/

и вторым по продолжительности в истории женского РГ стал
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bet1972
Карма быстро настигла Сару за крысятническое поведение и гнусное решение в парном матче ранее. Всегда теперь буду болеть против нее и Бузковой.
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Михаил Пригода
Интересно, а полностью матч кто-нибудь посмотрел?
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Dikki Shelton
Молодец. Удачи в полуфинале.
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Панарин против Диктатора
Ответ Михаил Пригода
Интересно, а полностью матч кто-нибудь посмотрел?
4 часа в рабочий день?

впрочем, должны быть какие-то госслужащие
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Большой Сэми
Ответ Панарин против Диктатора
4 часа в рабочий день? впрочем, должны быть какие-то госслужащие
Или товарищи ставочники
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