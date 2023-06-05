Хаддад Майя выиграла самый длинный матч сезона и впервые вышла в 1/4 финала «Большого шлема»
14-я ракетка мира Беатрис Хаддад Майя в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграла Сару Соррибес-Тормо – 6:7(3), 6:3, 7:5. Матч продолжался 3 часа 51 минуту и стал самым длинным в сезоне WTA.
Всего это третий по продолжительности матч в истории женского «Ролан Гаррос». Самые затяжные матчи:
- 4 часа 7 минут – Виржини Буиссон – Ноэль Ван Лоттум (1995);
- 3 часа 55 минут – Керри Мелвилл – Пэм Тигуарден (1972).
27-летняя бразильянка впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она не проходила дальше второго круга.
За место в полуфинале Хаддад Майя сыграет с Онс Жабер.
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и вторым по продолжительности в истории женского РГ стал
впрочем, должны быть какие-то госслужащие