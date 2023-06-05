Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» снова отказалась от пресс-конференции
Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» вновь отказалась от открытой пресс-конференции. Вместо этого она дала интервью пресс-служба WTA.
Белоруска объяснила это решение конфликтом с украинской журналисткой на пресс-конференции после второго круга.
«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»
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