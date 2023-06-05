Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» снова отказалась от пресс-конференции

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» вновь отказалась от открытой пресс-конференции. Вместо этого она дала интервью пресс-служба WTA.

Белоруска объяснила это решение конфликтом с украинской журналисткой на пресс-конференции после второго круга.

«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»

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3 комментария

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Лёля Иванова
Лучшим ответом будет победа над Свитолиной. Раз можно проводить пресс- конференцию с выбраными журналистами WTA,.значит так и надо действовать
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Сергей48
Правильно, что одно и тоже говорить! Как финал выиграет, тогда пару ласковых и скажет?!))
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