  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Мирра Андреева не попадет на итоговый турнир, если Рыбакина выиграет еще один матч в Токио
7

Мирра Андреева не попадет на итоговый турнир, если Рыбакина выиграет еще один матч в Токио

Елена Рыбакина должна одержать одну победу, чтобы поехать на итоговый турнир WTA.

Казахстанка отстает от Мирры Андреевой, которая идет сейчас на восьмом месте чемпионской гонки, на 14 очков. За следующую победу Рыбакина получит 45 очков: за полуфинал WTA 500 дают 195 очков, а худший результат Рыбакиной, который идет в зачет рейтинга – 150 очков за United Cup.

Сегодня казахстанка выиграла стартовый матч на турнире в Токио, пройдя Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). В четвертьфинале она поборется с девятой сеяной Викторией Мбоко. По личным встречам у них 1:1, последний матч на тысячнике в Монреале в августе выиграла канадка.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЕлена Рыбакина
logoToray Pan Pacific Open
logoWTA
logoМирра Андреева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Александрова вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд
41 минуту назад
Гуанчжоу (WTA). Коччаретто борется с Сиюй Ван, Томлянович – с Макнелли, Путинцева сыграет с Зайдель, Ли, Сан вышли в 1/4 финала
45 минут назадLive
Токио (WTA). Кенин сыграет с Ваканой, Александрова, Рыбакина, Бенчич, Калинская вышли в 1/4 финала
5051 минуту назад
«Мастерс» в Париже стартует 25 октября. Не забудьте собрать команду в Основе на первый раунд
вчера, 22:30Тесты и игры
Базель (ATP). Давидович-Фокина, Фонсека вышли в 1/4 финала
6вчера, 21:54
Арина Соболенко: «Вне корта я добрая и веселая, но во время игры совсем другая – сумасшедшая, агрессивная и сильная»
2вчера, 21:04
Фриц после победы над Вашеро в Базеле: «Я знал, что он выйдет на корт очень уверенным в себе»
1вчера, 20:12
Вена (ATP). Де Минаур, Грикспор вышли в 1/4 финала
4вчера, 19:53
Собкин о том, кто может прервать доминирование Синнера и Алькараса: «Все почему-то списывают со счетов Зверева, Шелтона и Дрэйпера»
15вчера, 19:43
Вашеро проиграл первый матч после титула в Шанхае
12вчера, 18:57
Ко всем новостям
Последние новости
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
1021 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
216 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
613 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1329 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25