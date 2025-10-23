Мирра Андреева не попадет на итоговый турнир, если Рыбакина выиграет еще один матч в Токио

Елена Рыбакина должна одержать одну победу, чтобы поехать на итоговый турнир WTA.

Казахстанка отстает от Мирры Андреевой, которая идет сейчас на восьмом месте чемпионской гонки, на 14 очков. За следующую победу Рыбакина получит 45 очков: за полуфинал WTA 500 дают 195 очков, а худший результат Рыбакиной, который идет в зачет рейтинга – 150 очков за United Cup.

Сегодня казахстанка выиграла стартовый матч на турнире в Токио, пройдя Лейлу Фернандес (6:4, 6:3). В четвертьфинале она поборется с девятой сеяной Викторией Мбоко. По личным встречам у них 1:1, последний матч на тысячнике в Монреале в августе выиграла канадка.

Итоговый турнир пройдет в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября.