Рыбакина после выхода в 1/4 финала в Токио: «Чувствую себя немного уставшей, но я готова к последнему рывку»

Елена Рыбакина прокомментировала выход в четвертьфинал в Токио.

Казахстанка победила во втором круге Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

На прошлой неделе она выиграла титул WTA 500 в Нинбо и приблизилась в чемпионской гонке к Мирре Андреевой. Чтобы квалифицироваться на итоговый турнир в Эр-Рияде, Рыбакиной нужно выиграть еще один матч.

«Сегодняшняя встреча была очень сложной. Играть с Лейлой всегда непросто, а для меня это был еще и первый матч здесь. Я очень рада победе и жду следующую игру с нетерпением.

Конечно, я чувствую себя немного уставшей, но я готова к последнему рывку. Я очень довольна предыдущей неделей и стараюсь перенести сюда все, что там было», – сказала казахстанка в интервью на корте.

Дальше она поборется с Викторией Мбоко.

