Соболенко впервые вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и сыграет со Свитолиной

Арина Соболенко обыграла Слоун Стивенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:4. В первом сете она вела 5:0, но выиграла партию только на тай-брейке.

Белоруска пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Уимблдоне» в 2021-м, на Australian Open-2023 и на последних двух US Open. В трех случаях Соболенко дошла до полуфинала, в одном – взяла титул.

В 1/4 в Париже она сыграет с Элиной Свитолиной (1:1 в личных встречах).

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