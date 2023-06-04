Соболенко впервые вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» и сыграет со Свитолиной
Арина Соболенко обыграла Слоун Стивенс в четвертом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(5), 6:4. В первом сете она вела 5:0, но выиграла партию только на тай-брейке.
Белоруска пятый раз вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Ранее она это сделала на «Уимблдоне» в 2021-м, на Australian Open-2023 и на последних двух US Open. В трех случаях Соболенко дошла до полуфинала, в одном – взяла титул.
В 1/4 в Париже она сыграет с Элиной Свитолиной (1:1 в личных встречах).
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