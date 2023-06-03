Пресс-конференцию Швентек прервали после вопроса о Соболенко. В WTA объяснили это недопониманием и нехваткой времени

Пресс-конференцию Иги Швентек на «Ролан Гаррос» прервали после вопроса об Арине Соболенко, сообщил польский журналист Доминик Сенковски.

Сенковски процитировал комментарий, который получил от WTA.

«Приносим извинения за недоразумение, но возникло недопонимание польского языка, и мы прервали пресс-конференцию, так как закончилось отведенное время».

В пятницу Соболенко отказалась от открытой пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». Она объяснила это решение конфликтом с украинской журналисткой на пресс-конференции после второго круга.

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