Пресс-конференцию Швентек прервали после вопроса о Соболенко. В WTA объяснили это недопониманием и нехваткой времени

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Пресс-конференцию Иги Швентек на «Ролан Гаррос» прервали после вопроса об Арине Соболенко, сообщил польский журналист Доминик Сенковски.

Сенковски процитировал комментарий, который получил от WTA.

«Приносим извинения за недоразумение, но возникло недопонимание польского языка, и мы прервали пресс-конференцию, так как закончилось отведенное время».

В пятницу Соболенко отказалась от открытой пресс-конференции после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос». Она объяснила это решение конфликтом с украинской журналисткой на пресс-конференции после второго круга.

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6 комментариев

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Vale1
Скандалы, интриги, расследования...
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justbored
Лишать провокаторов аккредитации, пожизненно причём.
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Den Petrov
Все туфта.. главное мега топ модель Шмииииеедлова дальше идет
0
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manchester united
Ига на классе разберется
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Lola Lola
Ответ Vale1
Скандалы, интриги, расследования...
А не надо политизоровать турниры(
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manchester united
Ответ Den Petrov
Все туфта.. главное мега топ модель Шмииииеедлова дальше идет
Классная кстати
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