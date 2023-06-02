Соболенко отказалась от пресс-конференции на РГ: «В среду я не чувствовала себя в безопасности»

Теги Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» отказалась от открытой пресс-конференции. Вместо этого организаторы пригласили некоторых журналистов, и они провели с ней интервью.

Белоруска объяснила это решение конфликтом с украинским журналистом на пресс-конференции после второго круга.

«После второго матча я как обычно общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис.

Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.

Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию – и турнир поддержал это решение.

Последние несколько дней были непростыми, и теперь я сосредоточена на том, чтобы и дальше хорошо играть в Париже».

«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»

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49 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Да уж, этими вопросами Арину затрахали до невозможности
+40
-3
+37
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Leo Bonart
Ответ инок
Почему журналюги пристали к одной Соболенко? Это уже похоже на травлю.
Это и есть травля
+30
-3
+27
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maSha
Не логичнее ли было со стороны турнира этого украинского журналиста лишить акредитации, а не Арину прятать?
+27
-3
+24
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инок
Почему журналюги пристали к одной Соболенко? Это уже похоже на травлю.
+26
-4
+22
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Вини
Ответ инок
Почему журналюги пристали к одной Соболенко? Это уже похоже на травлю.
Ну так она может сместить с первой строчки польскую подружку)
+18
-1
+17
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Сергей48
Правильный выбор! Нужно дальше сосредоточиться на турнире!
+13
0
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Хаскерс
Молодец, жестко поставила. Если у хх какие вопросы, пусть в Бахмуте задают.
+15
-6
+9
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Хаскерс
Ответ Stas Salesov
Орина, где, ####, боеприпасы?!
На ридной нет что ли теннисного сайта?
+11
-2
+9
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Sincere
Ответ imaxim
На Уимблдоне жесть будет, турнир будет настаивать на таких пресс-конференциях
всегда можно ответить: next question, please. и не париться.
надо на место просто ставить, а не переживать.
+9
-2
+7
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seimur
правильно! молодец!
+7
-2
+5
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Guillermo
Ответ encaro_one
А кто еще в теннисе особа, плотно и непосредственно связанная с Лукой или Пыней.
Никто, в том числе и Арина
+7
-2
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imaxim
На Уимблдоне жесть будет, турнир будет настаивать на таких пресс-конференциях
+5
-1
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бэкхенд федерера
Ответ Максим Занкевич
К Уимблдону она скорее всего будет первой ракеткой. Если даже нет, то будет очень близко и борьба за шлем будет одновременно и борьбой за первое место. Учитывая позицию wta, думаю вряд ли Арине откажут в визе. Иначе турнир будет под угрозой.
Так а к Уимблдону в такой ситуации разве прикопаешься? Формально-то визы выдает МИД страны, а не турнир.
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maSha
Ответ Eugenie Nation
Столько времени исполнять роль жертвы... Уму не постижимо, какие же европецы наивные
Это Вы про украинцев? Да не наивны европейцы, всё понимают. Просто бесправны.
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-2
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Бен Ротенберг
По ссылке «источник» - расшифровка целой пресс-конференции Арины после сегодняшнего матча; где же она отказалась? Хотя, думаю, имела бы полное право это сделать.

Очень хотелось бы, чтобы «журналист» с прошлой прессует понес наказание. Но, это, конечно, из области фантастики.
+4
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maSha
Ответ Eugenie Nation
Ей визу скорее всего не дадут
Ей одной? На основании чего? Особенно это будет элегантно выглядеть, если на Уим она поедет первой ракеткой.
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maSha
Ответ Антон Князев
Логичнее подружку пюрера выдворить с турнира, надеюсь Уимблдон так и сделает.
Да уж, психиаторам предстоит большая и долгая работа.(((
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Максим Занкевич
Ответ Eugenie Nation
Ей визу скорее всего не дадут
К Уимблдону она скорее всего будет первой ракеткой. Если даже нет, то будет очень близко и борьба за шлем будет одновременно и борьбой за первое место. Учитывая позицию wta, думаю вряд ли Арине откажут в визе. Иначе турнир будет под угрозой.
+1
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Eugenie Nation
Ей визу скорее всего не дадут
ну тогда санкции будут еще жестче. неужели британцы захотят портить статус турнира еще раз?
+1
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ликуза
Ответ Вини
Ну так она может сместить с первой строчки польскую подружку)
Ну не надо только сюда Игу приписывать, что за люди, сидят и фантазируют всякий бред
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Eugenie Nation
Ответ imaxim
На Уимблдоне жесть будет, турнир будет настаивать на таких пресс-конференциях
Ей визу скорее всего не дадут
+6
-6
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Олег Ковальчук
Ответ Бен Ротенберг
По ссылке «источник» - расшифровка целой пресс-конференции Арины после сегодняшнего матча; где же она отказалась? Хотя, думаю, имела бы полное право это сделать. Очень хотелось бы, чтобы «журналист» с прошлой прессует понес наказание. Но, это, конечно, из области фантастики.
наказание за что?
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igor nn
Ответ Хаскерс
Молодец, жестко поставила. Если у хх какие вопросы, пусть в Бахмуте задают.
А скоро в Северске.а потом в Славянске.
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Александр Кучер
Ответ SvK7
Интересное кино получается. Осаке такой фортель с рук не сошёл, а ранимую Оришу Соболенко турнир поддержал. С чего бы это к ней такое особое отношение? В безопасности она себя не чувствует. Да она одна ночью в самом криминальном районе легко прогуляться может. Никто напасть не решится))
Любого человека можно довести до дурки. Психология - она такая, мышцы и пол тут ни причем. А Осаке многое позволяли, там цвет кожи зарешал))
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seimur
Ответ SvK7
Интересное кино получается. Осаке такой фортель с рук не сошёл, а ранимую Оришу Соболенко турнир поддержал. С чего бы это к ней такое особое отношение? В безопасности она себя не чувствует. Да она одна ночью в самом криминальном районе легко прогуляться может. Никто напасть не решится))
а там что-то мелькало о борьбе с буллингом на турнире. не углублялся в тему. в твиттере было.
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