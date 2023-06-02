Соболенко отказалась от пресс-конференции на РГ: «В среду я не чувствовала себя в безопасности»
Арина Соболенко после выхода в четвертый круг «Ролан Гаррос» отказалась от открытой пресс-конференции. Вместо этого организаторы пригласили некоторых журналистов, и они провели с ней интервью.
Белоруска объяснила это решение конфликтом с украинским журналистом на пресс-конференции после второго круга.
«После второго матча я как обычно общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис.
Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.
Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию – и турнир поддержал это решение.
Последние несколько дней были непростыми, и теперь я сосредоточена на том, чтобы и дальше хорошо играть в Париже».
«Вы уже получили достаточно ответов, и у меня нет для вас комментариев». Соболенко – украинскому журналисту на «Ролан Гаррос»
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надо на место просто ставить, а не переживать.
Очень хотелось бы, чтобы «журналист» с прошлой прессует понес наказание. Но, это, конечно, из области фантастики.