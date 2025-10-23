Александрова вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд

Екатерина Александрова стартовала с победы на турнире в Токио.

Россиянка обыграла №42 мирового рейтинга Жаклин Кристиан со счетом 6:1, 6:2.

Для Александровой это 11-й четвертьфинал в сезоне и второй – подряд. Ее баланс – 8:2, она победила в последних трех.

Дальше 10-я ракетка мира встретится с Софией Кенин или Сонобэ Ваканой.