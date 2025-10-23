Александрова вышла в четвертьфинал на втором турнире подряд
Екатерина Александрова стартовала с победы на турнире в Токио.
Россиянка обыграла №42 мирового рейтинга Жаклин Кристиан со счетом 6:1, 6:2.
Для Александровой это 11-й четвертьфинал в сезоне и второй – подряд. Ее баланс – 8:2, она победила в последних трех.
Дальше 10-я ракетка мира встретится с Софией Кенин или Сонобэ Ваканой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
