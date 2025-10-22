  • Спортс
Фриц после победы над Вашеро в Базеле: «Я знал, что он выйдет на корт очень уверенным в себе»

Тэйлор Фриц прокомментировал победу в первом круге турнира в Базеле.

Он обыграл Валентина Вашеро со счетом 4:6, 7:6(4), 7:5.

«Это был тяжелый матч. Я знал, что он выйдет на корт очень уверенным в себе. Думаю, что хорошо справился с тем, чтобы просто держаться. Неприятно, что я вел с брейком в каждом сете, но упускал преимущество. Однако сумел собраться и продолжить борьбу.

Начиная с тай-брейка второго сета, я стал чувствовать себя гораздо лучше. В первом сете я, наверное, не всегда был в нужном ритме, но с того тай-брейка сыграл максимально хорошо – мощно подавал, отлично бил с форхенда. В решающем сете удалось собраться и выиграть важнейшее очко», – сказал Фриц в интервью на корте.

Чудо в Шанхае: элитный титул взял игрок, не попадавший даже в квал

