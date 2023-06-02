Стивенс о том, что Соболенко отказалась от открытой пресс-конференции на РГ: «Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться»

Теги Ролан Гаррос WTA Слоун Стивенс Арина Соболенко Теннис

Член Совета игроков WTA Слоун Стивенс прокомментировала отказ Арины Соболенко от открытой пресс-конференции после третьего круга «Ролан Гаррос».

«На пресс-конференции все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила.

Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться. Вот и все».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asik91
Стивенс всегда адекватна!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий