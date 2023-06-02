Стивенс о том, что Соболенко отказалась от открытой пресс-конференции на РГ: «Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться»
Член Совета игроков WTA Слоун Стивенс прокомментировала отказ Арины Соболенко от открытой пресс-конференции после третьего круга «Ролан Гаррос».
«На пресс-конференции все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила.
Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться. Вот и все».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
2 комментария