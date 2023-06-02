Касаткина о разгроме Стернс: «Довольна тем, что сэкономила силы – на «Шлемах» это очень важно»

Теги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Пейтон Стернс Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала победу над Пейтон Стернс в третьем круге «Ролан Гаррос».

Она разгромила американку 6:0, 6:1 и третий раз вышла во вторую неделю французского «Большого шлема».

«Счет определенно не отражает то, что происходило на корт. Да, все складывалось в мою пользу, но уровень был довольно высоким. И я знала, что после первого сета все может измениться, так что я была очень сосредоточена – наверное, в два раза сильнее, чем до матча.

Я очень довольна тем, как удержала сосредоточенность и уровень игры, как боролась за каждое очко, несмотря на счет.

Я довольна тем, как все прошло, довольна тем, что сэкономила силы – на «Шлемах» это очень важно. Просто рада», – сказала Касаткина в интервью на корте.

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2 комментария

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Gasparian
Пята на всю голову, так сказать
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