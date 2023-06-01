Дарья Касаткина: «Не удивлена, что Соболенко может стать №1. После победы на Australian Open у нее словно гора с плеч упала»

Дарья Касаткина прокомментировала то, что Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос».

«Не удивлена, что она может стать №1, у нее же такая мощь. Это безумие. Она одна из самых мощных теннисисток в туре. И она здорово двигается, в отличной форме, всегда голодна до побед и очень трудолюбива. Все это создает сумасшедшую химию.

Честно говоря, я не удивлена. После победы на Australian Open у нее словно гора с плеч упала, заметно, что сейчас она играет без страха. Так что да, разница есть».

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