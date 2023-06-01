Дарья Касаткина: «Не удивлена, что Соболенко может стать №1. После победы на Australian Open у нее словно гора с плеч упала»

Теги рейтинги Ролан Гаррос WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала то, что Арина Соболенко может стать первой ракеткой мира по итогам «Ролан Гаррос».

«Не удивлена, что она может стать №1, у нее же такая мощь. Это безумие. Она одна из самых мощных теннисисток в туре. И она здорово двигается, в отличной форме, всегда голодна до побед и очень трудолюбива. Все это создает сумасшедшую химию.

Честно говоря, я не удивлена. После победы на Australian Open у нее словно гора с плеч упала, заметно, что сейчас она играет без страха. Так что да, разница есть».

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4 комментария

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Великий Алонсо
С такими банками как у Соболенко её можно назвать аналогом Серены Уильямс, ей главное в корт попадать и она вообще никому не проиграет
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Сергей48
Пожелаем, чтобы пророчества Дарьи сбылись👌😁
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sashati
Люди меряют по себе и как-то мнения и достижения других людей им по-остапенко)
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