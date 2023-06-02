19-летняя Гауфф о матче с 16-летней Миррой Андреевой: «На корте возраст не имеет значения»

19-летняя Коко Гауфф прокомментировала матч с 16-летней Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос».

– В следующем раунде вы играете с Миррой, которой всего 16. Пару лет назад вы были новичком, а сейчас уже практически ветеран тура. Каково это видеть, что в туре появляются более молодые игроки? Теперь, когда вы становитесь одной из самых опытных, не кажется ли вам это странным?

– Не совсем, потому что, когда мне было 16, я не думала о возрасте – и уверена, что она тоже. И сомневаюсь, что соперницы задумывались об этом.

На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то может сказаться опыт, но сомневаюсь, если учесть ее уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими прошлыми результатами.

Лично я не думаю о своем возрасте. Дважды уже играла с соперницами помладше, сейчас будет третий. Но я вообще не думала о возрасте, на корте ты смотришь на форхенд, бэкхенд, подачу и все такое.

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

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