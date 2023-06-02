19-летняя Гауфф о матче с 16-летней Миррой Андреевой: «На корте возраст не имеет значения»

Теги Ролан Гаррос WTA Коко Гауфф Мирра Андреева Теннис

19-летняя Коко Гауфф прокомментировала матч с 16-летней Миррой Андреевой на «Ролан Гаррос».

– В следующем раунде вы играете с Миррой, которой всего 16. Пару лет назад вы были новичком, а сейчас уже практически ветеран тура. Каково это видеть, что в туре появляются более молодые игроки? Теперь, когда вы становитесь одной из самых опытных, не кажется ли вам это странным?  

– Не совсем, потому что, когда мне было 16, я не думала о возрасте – и уверена, что она тоже. И сомневаюсь, что соперницы задумывались об этом.

На корте возраст не имеет значения. Возможно, где-то может сказаться опыт, но сомневаюсь, если учесть ее уровень. Она хорошо знает игру, доказала, что не зря здесь оказалась, доказала своими прошлыми результатами.

Лично я не думаю о своем возрасте. Дважды уже играла с соперницами помладше, сейчас будет третий. Но я вообще не думала о возрасте, на корте ты смотришь на форхенд, бэкхенд, подачу и все такое.

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

Мирра Андреева такая душка, что все в восторге. Она классно работает с медиа и завирусилась комплиментами Маррею

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6 комментариев

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UralOrenburg1990
я думал гауфф уже нет 25)
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Ahmadov Shamil
Реально Коко на фоне Мирры воспринимается как ветеран тура :)
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Den Petrov
На минутку.. гауфф вышла в 3 круг ТБШ в 15 ЛЕТ 100 дней, Андреева уже ветеран по сравнению с этим показателем..
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Сергей48
Ну конечно она не думает о возрасте?) Просто хорошо запомнила, что уже два раза играла с соперницами младше себя?!)))
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sashati
Правильно, вообще думать не надо!
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Vale1
Ответ Den Petrov
На минутку.. гауфф вышла в 3 круг ТБШ в 15 ЛЕТ 100 дней, Андреева уже ветеран по сравнению с этим показателем..
Да уж) А как давно до Гауфф в подобном возрасте прорывались на ТБШ, не знаете?
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