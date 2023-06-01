Жабер о Мирре Андреевой: «Мне нравится ее характер. Надеюсь, мир тенниса будет ее беречь, потому что нам нужны такие девушки»

Онс Жабер поделилась мнением о Мирре Андреевой.

На этой неделе 16-летняя россиянка рассказала, что Жабер ее вдохновляет.

– Она милая девушка. Мне было приятно смотреть ее интервью и то, как она говорила обо мне. Для меня честь, что она так обо мне отзывается, хотя я хочу попасть в ее список красивых людей (во время турнира в Мадриде Андреева назвала красивым Энди Маррея – Sports.ru).

Но, да, мы обязательно запланируем тренировку. Я слышала, что она хочет вместе потренироваться. Надеюсь, я продолжу вдохновлять других людей.

Я хочу привнести человеческий аспект в свою жизнь и в жизнь других игроков в туре, потому что, в конце концов, это всего лишь теннисный матч. Здорово, когда мы приветливо относимся к другим, а матч – это матч.

Какие безумства не устраивали бы некоторые игроки, я уверен, что они очень, очень приветливые за пределами корта. Можете спросить меня о любом игроке, и я скажу, что это очень приветливый человек. Во время матчей демоны выбираются наружу. Я очень надеюсь, что игроки будут добрее друг к другу даже за пределами корта.

– Мирра Андреева – открытие сезона. Она встряхнула все вокруг, и теперь она в третьем круге «Ролан Гаррос». Такой молодой игрок не добирался до второго круга с 2005 года. Какое впечатление у вас об этой невероятной молодой теннисистке с очень зрелым теннисом? Что вы о ней думаете?

– Нашему спорту на пользу, что есть такой человек, и, самое главное, она очень хорошо говорит. Она веселая, очень хорошо играет и показывает на корте, что ей не просто 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи. Мне нравится ее характер. Надеюсь, она не поменяется, потому что нам нужны такие девушки, как она.

Поэтому мне не терпится с ней потренироваться и оценить ее уровень, потому что если она вышла в третий круг, значит, в ней что-то есть. Надеюсь, мир тенниса будет ее беречь, потому что нам нужны такие девушки, как она.

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

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