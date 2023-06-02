Мирра Андреева: «Я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время»

Мирра Андреева рассказала о себе и ответила, есть ли у нее увлечения вне тенниса.

– Хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время. Еще я должна делать уроки, но, если честно, не всегда их делаю (смеется). Вместо этого смотрю сериалы.

Я бы сказала, что я милая. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хорошее качество. Не знаю.

Вам нужно пообщаться со мной, тогда вы поймете, какой я человек.

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе