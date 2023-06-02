Мирра Андреева: «Я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время»

Теги Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала о себе и ответила, есть ли у нее увлечения вне тенниса.

– Хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время. Еще я должна делать уроки, но, если честно, не всегда их делаю (смеется). Вместо этого смотрю сериалы.

Я бы сказала, что я милая. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хорошее качество. Не знаю.

Вам нужно пообщаться со мной, тогда вы поймете, какой я человек.

Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?

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7 комментариев

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Den Petrov
Перебор то по Андреевой... какие у нее победы тут.. пожилую Риск, которая 3 месяца не играла и местную итфницу, у Той же Аванесян более пропывные победы и такой же рейд, а ее совсем не освещаете,,
+11
-4
+7
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Россия будет свободной
Ответ Den Petrov
Перебор то по Андреевой... какие у нее победы тут.. пожилую Риск, которая 3 месяца не играла и местную итфницу, у Той же Аванесян более пропывные победы и такой же рейд, а ее совсем не освещаете,,
дело-то совсем не в победах.
а в ее детском возрасте, во-первых, и в personality, во-вторых.
других таких девушек в туре нет.
она дает интервью раз через день, после своих игр - совсем нечасто, ну а то, что спортс его дробит на десяток новостей - то это уже проблема не Андреевой
+6
0
+6
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Achilles 21
а что хобби только у необычных людей:)?
0
0
0
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Artem Karev
Ответ Россия будет свободной
дело-то совсем не в победах. а в ее детском возрасте, во-первых, и в personality, во-вторых. других таких девушек в туре нет. она дает интервью раз через день, после своих игр - совсем нечасто, ну а то, что спортс его дробит на десяток новостей - то это уже проблема не Андреевой
Это так, но её важно уберечь от излишнего медиа внимания, слишком много восхищения может навредить
0
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0
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Наглая Кайса
Ответ Den Petrov
Перебор то по Андреевой... какие у нее победы тут.. пожилую Риск, которая 3 месяца не играла и местную итфницу, у Той же Аванесян более пропывные победы и такой же рейд, а ее совсем не освещаете,,
Фернандес, Хаддад Майя и Линетт, вот какие победы, хорошая борьба с Соболенкой. Всё впереди.
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