Мирра Андреева: «Я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время»
Мирра Андреева рассказала о себе и ответила, есть ли у нее увлечения вне тенниса.
– Хобби у меня нет, я обычный подросток. Люблю смотреть сериалы, когда есть время. Еще я должна делать уроки, но, если честно, не всегда их делаю (смеется). Вместо этого смотрю сериалы.
Я бы сказала, что я милая. Не знаю, как себя описать. Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хорошее качество. Не знаю.
Вам нужно пообщаться со мной, тогда вы поймете, какой я человек.
Мирру Андрееву в топ ведет академия, где раскрыли Медведева. Кто ее тренирует?
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а в ее детском возрасте, во-первых, и в personality, во-вторых.
других таких девушек в туре нет.
она дает интервью раз через день, после своих игр - совсем нечасто, ну а то, что спортс его дробит на десяток новостей - то это уже проблема не Андреевой